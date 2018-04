Nuohouksen vapautuminen sääntelystä alkanut monin paikoin jo ennen uutta lakia

Useat pelastuslaitokset ovat jo luopuneet nuohouksen sääntelystä, vaikka lakiuudistusta ei ole vielä hyväksytty. Sisäministeriön yli-insinöörin Jaana Rajakon mukaan kokemukset ovat hyviä muun muassa Itä-Uudellamaalla, jossa sääntelyä ei ole ollut moniin vuosiin.

– Kokemukset ovat olleet siellä hyviä pelastuslaitoksen mielestä. Asiakastyytyväisyysmittaus tehtiin muutama vuosi sitten, ja myös asiakkaat ovat olleet ihan tyytyväisiä, Rajakko kertoo.

Sääntely on tapahtunut siten, että pelastuslaitos kilpailuttaa nuohousyrittäjät, valitsee piirinuohoojan ja määrää nuohouksen hinnan. Sääntelystä vapautuminen tarkoittaa sitä, että pelastuslaitoksilta poistuu järjestämisvastuu. Nuohousyrittäjät tarjoavat jatkossa palvelujaan suoraan asiakkaille. Hinnat määräytyvät markkinoilla.

– Siellä (Itä-Uudellamaalla) on ollut palvelujen tarjontaa ja siellä on ollut palvelujen kysyntää, eivätkä hinnat ole lähteneet karkaamaan minnekään, Rajakko kertoo.

Itä-Uusimaa on Porvoota ja Loviisaa lukuun ottamatta maaseutua. Sääntelyn loppumisen on epäilty johtavan hintojen nousuun haja-asutusalueilla, joissa hintakilpailua ei välttämättä synny.

Rajakon mukaan uudistus merkitsee kuluttajien kannalta sitä, että kiinteistönomistajien vastuu kasvaa, kun heidän pitää itse huolehtia nuohouksen järjestämisestä. Nuohouksen määräajat eivät muutu.

Nuohousyrittäjät joutuvat mainostamaan itseään kuluttajille samoin kuin mitkä tahansa muut palveluntarjoajat. Tähän saakka markkinointia ei ole tarvittu, koska jokaisessa nuohouspiirissä on ollut vain yksi piirinuohooja. Rajakko pitää muutosta suurena yrittäjien kannalta.

Hallituksen tavoitteena on antaa lakiesitys asiasta touko-kesäkuussa, jotta uudistus ehtisi astua voimaan ensi vuoden alussa.

Pätevyysvaatimukset eivät muutu

Rajakko kertoo, että nuohoojan pätevyysvaatimuksissa ei tapahdu mitään muutosta. Tähänkin saakka on ollut nuohoojan ammattitutkintovaatimus, ja se säilyy jatkossakin.

Nuohousala vertautuu näin esimerkiksi sähköalaan, jolla on omat pätevyysvaatimuksensa. Jos nuohooja ei olekaan pätevä, kuvaan astuvat kuluttajansuojalait aivan kuten muillakin aloilla.

Itä-Uudenmaan lisäksi sääntelystä on luovuttu Etelä-Karjalassa ja Keski-Uudellamaalla sekä Asikkalan kunnassa. Tammikuun alussa mukaan tulivat Helsinki ja Länsi-Uusimaa.

Rajakon mukaan nuohousyritys voi tarjota myös muita kiinteistönhuoltopalveluja. Nuohouspalveluja tarjoaa muun muassa kiinteistönhuoltoalan suuryritys Consti.

STT

