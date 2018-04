Nuorten alkoholinkäyttö vähenee edelleen

Nuorten alkoholinkäyttö vähenee Suomessa edelleen, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Suomalaisnuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt vuosien ajan. Nuorille tehdyn kyselyn mukaan merkittäviä syitä raitistumiseen on kolme. Alkoholia on entistä vaikeampaa hankkia, vanhempien asenteet ovat aiempaa tiukemmat ja kavereiden kanssa vietetty aika ei enää liity niin vahvasti alkoholiin.

Nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt samaan aikaan, kun alkoholiostojen ikärajoja ja alkoholimainontaa on alettu kontrolloida tiukemmin. Kontrollin kiristymisen myötä nuorten on ollut aiempaa vaikeampi hankkia alkoholia.

Vanhemmat ostavat entistä harvemmin alkoholia nuorille ja tietävät paremmin, missä nämä liikkuvat vapaa-ajallaan.

– Kun yhä suurempi osuus nuorista ei käytä alkoholia, myös alkoholia välittäviä kavereita on todennäköisesti aiempaa vähemmän. Lisäksi ajankäyttö kavereiden kanssa on muuttunut. Se sisältää aiempaa enemmän tekemistä, johon ei liity alkoholinkäyttöä. Sosiaalisen median ja pelien myötä yhdessäolon muodot ovat ehkä muuttuneet, vaikka ne eivät olekaan korvanneet vuorovaikutusta kavereiden kanssa, arvelee THL:n erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo.

Usein esitetty näkemys, että lisääntynyt kannabiksen käyttö olisi yhteydessä alkoholin käytön vähenemiseen, ei sen sijaan saa kyselystä tukea.

Tutkimuksessa käytettiin 15-16-vuotiaiden nuorten päihteiden käyttöä käsittelevän eurooppalaisen koululaistutkimuksen Suomen aineistoa vuosilta 1999-2015. Kysely on tehty neljän vuoden välein kymmenissä Euroopan maissa.

STT