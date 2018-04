Nuorten lentopallomaajoukkueet ovat täynnä viestiläisiä

Suomalaisen lentopallon tulevaisuus on pitkälti kiinni Salon seudun pelaajissa. Asia käy harvinaisen selväksi, kun katsoo tällä viikolla EM-karsintaturnauksiin osallistuvien juniorimaajoukkueiden kokoonpanoja.

Alle 19-vuotiaiden tyttöjen maajoukkueessa on kolme tällä kaudella Salon Viestiä ja LP Viestiä edustanutta laitapelaajaa: Roosa Heikkiniemi, Netta Laaksonen ja Saana Lindgren. Naisten Mestaruusliigan pudotuspeleissä liberona pelanneen Heikkiniemen kasvattajaseura on Salon Viesti, Laaksosen Maskun Kataja ja Lindgrenin Loimaan Jankko.

Poikien alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa on peräti kuusi Salon Viestin A-poikien pelaajaa: passari Joona Väänänen, laitapelaajat Juuso Kontio, Aaro Nikula, Väinö Rahko ja Lauri Vanhanen sekä libero Niklas Breilin.

Mestaruussarjassa Kokkolan Tiikereitä edustavan Breiliniä lukuun ottamatta kaikki käyvät Kuortaneen lentopallolukiota. Väänäsen kasvattajaseura on Bluesvolley, Rahkon Raision Loimu ja 212-senttiseksi venähtäneen Nikulan Someron Voima. Kontion, Vanhasen ja Breilinin kasvattajaseura on jo kuopattu Rikalavolley.

Tytöt pelaavat EM-karsinnan Venäjän Anapassa ja pojat Tshekin Zdar Nad Sazavoussa. Kummassakin karsintalohkossa on kolme joukkuetta, joista lohkovoittaja selviää suoraan EM-kisoihin ja lohkokakkonen jatkokarsintaan.

Tyttöjen lohko on vaikea. Kotijoukkue Venäjä on ikäluokan (2000) Euroopan rankingkakkonen ja viime kevään alle 18-vuotiaiden Euroopan mestari. Slovenia taas on rankingin 11:s, kun Suomi on rankingissa sijalla 16. Tyttöjen EM-kisat pelataan syyskuussa Albaniassa.

Poikien lohko on myös kova. Isäntäjoukkue Tshekki on viime vuoden alle 19-vuotiaiden Euroopan mestari ja Tanska on ollut Suomen pojille tasainen vastustaja.