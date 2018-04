Nyt sitä saa, mahlaa!

Luonnon omaa juomaa suoraan puusta eli mahlaa saa parhaillaan. Mahlan keruuaika on keväällä, mutta se ei ole jokamiehen oikeus, vaan siihen on aina kysyttävä lupa maanomistajalta.

Mahlaa juoksutetaan tekemällä koivun runkoon reikä ja johtamalla ulos vuotava neste astiaan. Mahlaa voi juoksuttaa myös suoraan pulloon oksan päästä.

Tätä vanhaa perinnettä on nykyisin alettu jalostaa myös kaupalliseen muotoon ja Suomessa on yrityksiä, jotka vievät mahlaa ulkomaille.

Arktiset Aromit yhdistyksen mukaan mahlatuotteet menevät pääosin Aasiaan ja Euroopan maihin, mutta Suomessa mahlan käyttö on yllättävän vähäistä.

Luonnonvaratuottajaksi opiskeleva perniöläinen Krista Lehto-Kivelä ryhtyi keräämään mahlaa tänä keväänä kokeilumielessä. Hän juoksuttaa mahlaa omista koivuista Alaspään maatilalla.