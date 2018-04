OAJ kiittelee kehysriihipäätöksiä: Koulutukseen panostaminen oikea ratkaisu

Opetusalan ammattijärjestö OAJ kiittelee hallitusta panostamisesta koulutukseen ja työllisyyteen. Hallituksen kehysriihessä sopimat 100 miljoonan määrärahat ovat järjestön mielestä välttämättömiä, jotta osaavan työvoiman puute ei estä talouskasvua.

OAJ pitää merkittävänä edistysaskeleena sitä, että ensimmäisen vieraan kielen opetusta aikaistetaan. Järjestö arvioi, että kieliopetuksen alkaminen jo ensimmäisellä luokalla valmistaa lapsia yhä kansainvälistyvään maailmaan.

Akava kiittelee työaikalakipäätöksiä, mutta halajaa voimavaroja korkeakouluille

Akava kiittelee hallituksen päätöksiä työaikalain uudistamisessa. Korkeasti koulutettujen etujärjestö on tyytyväinen kehysriihen päätöksiin työaikalain laajasta soveltamisalasta ja siitä, että asiantuntijat ja esimiehet jäävät työaikalain piiriin.

Tiedotteessaan Akava kirjoittaa arvostavansa myös sitä, että hallitus kuuli työmarkkinajärjestöjä muun muassa kehittämällä muunto- ja täydennyskoulutusta.

Akava kiittelee työttömyysturvan aktiivimalliin tehtyjä korjauksia ja sitä, että työttömien palveluihin kohdennettuja työvoimaresursseja lisättiin tuntuvasti.

– Pidämme tervetulleena, että jatkossa aktiivisuusvelvoite on mahdollista täyttää osallistumalla muidenkin kuin työvoimaviranomaisen järjestämiin palveluihin. Ammattiliitot ja niiden perustamat työllistymisyhdistykset järjestävät työllistymisen tueksi laadukkaita palveluja, korostaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Akava painottaa, että karenssijärjestelmää tulee jatkossa uudistaa joustavampaan suuntaan.

Etujärjestö on sen sijaan tyytymätön yritystukityöryhmän toimintaan. Työryhmä ei onnistunut tukijärjestelmän uudistamisessa, eikä kehysriihessäkään tehty uusia linjauksia.

– Yritystukien uudistaminen olisi tarpeen erityisesti voimavarojen kohdentamiseksi uuden luomiseen. Yritysten innovaatiotukien kokonaismäärä on Suomessa kansainvälisesti matalalla tasolla. Tarvitaan 150-200 miljoonan euron lisäpanostukset, jotta yritysten innovaatiotoiminta parantaisi kestävästi kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä. Kuluvalla vaalikaudella voimavaroja pitää saada vielä lisää, vaikka isompien askelten ottaminen jää seuraavalle vaalikaudelle, sanoo Fjäder tiedotteessa.

Akavan mukaan nyt on aika tehdä kestäviä ratkaisuja, joilla taataan kaikkien työikäisten järjestelmällinen osaamisen kehittäminen. Osa kestävää ratkaisua olisi Akavan mukaan ollut korkeakoulujen voimavarojen lisääminen.

Adoptioperheet kiittää hallitusta yhtäläisistä perhevapaista

Adoptioperheet ry kiittelee hallituksen päätöstä nostaa adoptioperheiden perhevapaat samalle tasolle kuin muissa perheissä.

Yhdistys muistuttaa, että kaikki lapset ovat samanarvoisia ja päätöksen myötä adoptiolapsilla on mahdollisuus nauttia vanhempiensa huolenpidosta yhtä kauan kuin muilla lapsilla

Kehysriihessä päätettiin myös nostaa adoptiotukia Adoptioperheet ry:n toivomalla tavalla. Adoptioperheet kiittää hallitusta tästä korotuksesta, ensimmäisestä sitten vuoden 2009.

STT

Kuvat: