Toisin kuin Förbyn vanhan kalkkikaivosalueen luonnonsuojelualueesta kertovassa jutussa (SSS 19.4.2018) todettiin, alueelta löytyneellä erittäin harvinaisella sammaleella on jo nimi. Se on kalkkirensusammal. Förby on kalkkirensusammaleen toinen tunnettu kasvupaikka.