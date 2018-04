Oikeaan suuntaan – entistä hitaammin

Tuoreet tiedot suomalaisten kansanterveydestä ovat huolestuttavia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksen mukaan pitkään jatkunut hyvä kehitys on hidastumassa.

Kohonnut verenpaine, kokonaiskolesteroli ja lihavuus ovat edelleen hyvin yleisiä riskitekijöitä. Lihavuus on itse asiassa yleistymässä, ja jos nyt meneillään oleva kehitys jatkuu, kymmenen vuoden kuluttua joka kolmas suomalainen lasketaan lihavaksi.

THL:n FinTerveys-väestötutkimukseen kutsuttiin satunnaisotannalla noin 10 000 Suomessa asuvaa yli 18-vuotiasta henkilöä. Vastikään julkaistut tutkimustulokset koskevat 30 vuotta täyttäneitä.

Tutkimuksen tuloksissa on paljon huolestuttavaa, mutta elintavoissa on tapahtunut myös myönteistä kehitystä. Päivittäinen tupakointi on vähentynyt, vaikka vielä ollaankin kaukana tupakkalain tavoitteista. Raittius on lisääntynyt, ja työikäiset juovat vähemmän humalahakuisesti kuin ennen.

Myönteisenä voidaan pitää myös sitä, että kohonnut verensokeri ei ole yleistynyt.

Terveydessä ja hyvinvoinnissa näkyy valitettavasti sama kansan kahtia jakautuminen kuin monessa muussakin asiassa.

Koulutus korreloi niin elintapojen kuin terveyspalvelujen saatavuuden kanssa: useimpien mittareiden mukaan korkea-asteen koulutuksen saaneet voivat parhaiten ja perusasteen koulutuksen saaneet huonoiten.

Terveyserot vaihtelevat suuresti myös alueittain.

Pahimmilta kansanterveyden ongelmilta on periaatteessa helppo suojautua: pitää liikkua, syödä terveellisesti, nukkua tarpeeksi, välttää tupakkaa ja päihteitä ja tavata muita ihmisiä.

Käytännössä ihmiset tarvitsevat usein apua ja ulkoa tulevia kannustimia. Vaikka erilaiset ohjeet ja rajoitukset voivat tuntua holhoamiselta, ilman niitä elintavat eivät muutu terveellisemmiksi.

Loppujen lopuksi on kyse kunkin omista ja itsenäisistä ratkaisuista, mutta niiden pohjaksi tarvitaan tutkimukseen perustuvia suosituksia.

Erityisesti panoksia on pantava siihen, että kaikilla kansalaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tietoa ja tukea nykyistä terveellisimpien valintojen tekemiseen.