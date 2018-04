Oikeuden pääkäsittely alkaa vankilassa – tekikö puukottaja Turun iskun terroristisessa tarkoituksessa?

Oikeuden pääkäsittelyssä Turun vankilassa puidaan tänään Turun Turussa viime kesänä tapahtunutta joukkopuukotusta. Suurin mielenkiinto kohdistuu siihen, tekikö marokkolainen Abderrahman Bouanane tappoina ja tapon yrityksinä tunnustamansa teot oikeuden näkökulmasta terroristisessa tarkoituksessa vai ei. Syyttäjä vaatii Bouananelle rangaistusta kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä.

Kuulusteluissa Bouanane kertoi, että hänen tarkoituksenaan oli tappaa yksi tai kaksi henkilöä. Oman käsityksensä mukaan hän oli torilla tekemässä terroritekoa, mutta puolustuksen mukaan teot eivät täytä lain tarkoittamaa terroristista tarkoitusta.

Bouanane juoksi Turun Kauppatorilta Puutorille ja puukotti matkalla kuolettavasti kahta ja haavoitti kuutta ihmistä.

Aiheuttiko vakavaa pelkoa?

Syyttäjän käsityksen mukaan Turun puukkoiskulla on ollut tarkoitus aiheuttaa vakavaa pelkoa. Väestön keskuuteen olisi siis aiheutunut yleisesti perusteltua ja vakavaa pelkoa esimerkiksi siitä, että henki, terveys, vapaus, ruumiillinen koskemattomuus, omaisuus tai kotirauha on uhattuna.

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio Helsingin yliopistosta kertoi STT:n eilen julkaisemassa jutussa uskovansa, että oikeudellinen arviointi keskittyy pääasiassa kahteen näkökulmaan. Ensimmäinen näistä on se, tulkitseeko oikeus henkirikoksia murhina vai tappoina sekä henkiin jääneiden kohdalla jomman kumman yrityksinä. Toinen koskee sitä, saako oikeus varmuuden tarkoituksesta lietsoa vakavaa pelkoa väestössä. Tällöin teolla olisi ollut terroristinen motiivi, jolloin tapostakin voidaan tuomita elinkautinen.

– Jälkimmäinen näistä on merkittävämpi, Nuotio sanoi.

Kertoi kamppailleensa itsensä kanssa

Kuulusteluissa Bouanane kertoi, että kamppaili itsensä kanssa ennen puukotuksia. Hän kertoi poliisille, että halusi toisaalta tappaa ihmisiä ja toisaalta estää itseään tekemästä puukotuksia.

Bouanane oli syömässä jäätelöä Turun Kauppatorilla, kun kostanhalu muslimien kokemista vääryyksistä voitti.

Ensimmäinen uhri oli torilla lehtiä jakamassa ollut nainen. Seuraavat uhrit olivat naista auttamaan tullut turistipariskunta. Pariskunnan mies loukkaantui veitseniskuista vakavasti ja joutui pyörätuoliin.

Matkallaan Kauppatorilta Puutorille Bouanane puukotti kuolettavasti kahta naista sekä haavoitti kuutta naista ja kahta auttamaan tullutta miestä.

Lopulta poliisi ampui miestä reiteen ja otti hänet kiinni. Esitutkintamateriaalin mukaan mies halusi kuolla marttyyrina.

– Ajatus oli, että ne tappavat minut, miksi ne ei tappaneet, en tiedä, hän sanoi poliisille.

Mielentilatutkimuksen mukaan Bouanane on syyntakeinen eli toimi täydessä ymmärryksessä.

