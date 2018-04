Oikeuden puheenjohtaja päätti: Turun puukottajan kuuleminen päätetään tältä päivältä, huomenna yritetään uudelleen.

Oikeuden puheenjohtaja on päättänyt, että Turun puukottajan kuuleminen päätetään tältä päivältä. Kuulemista yritetään huomenna uudelleen.

Puukkoiskun käsittely sai erikoisen käänteen lounastauon jälkeen, kun saliin tuotu syytetty ei suostunut enää istumaan tuolilleen, koska ”hän joutuisi helvettiin”. Oikeuden puheenjohtaja yritti saada hänet jatkamaan kuulemista seisaaltaan. Lopulta mies poistettiin salista, kun yhteisymmärrykseen ei päästy.

Oikeus piti tauon, jonka aikana puukottajan asianajaja Kaarle Gummerus keskusteli miehen kanssa tulkin välityksellä. Gummerus kertoi saliin palattuaan, että hänen päämiehensä tila on sellainen, ettei kuulemisen jatkaminen onnistu tänään.

Kertomus naisten valitsemisesta uhreiksi yllätti puolustuksen

Gummerus sanoi STT:lle lounastauolla, että puukottajan kertomus naisten valitsemisesta uhreiksi tuli yllätyksenä. Syytetty kertoi tänään, että hänestä tuntui, että hän käy sotaa naisia vastaan. Vielä esitutkinnassa hän oli kertonut, että ei valikoinut uhreikseen ensisijaisesti naisia.

Gummerus sanoi, että ehkä syytetty nyt haluaa antaa tällaisen kuvan itsestään. Gummeruksen mukaan kertomus elää koko ajan, mikä on hankalaa puolustuksen kannalta.

Aiemmin puukottaja oli kertonut, että hänen ensimmäiseksi uhrikseen valikoitui Turun kauppatorilla lehtisiä jakamassa ollut Jehovan todistaja, koska tämä ärsytti häntä.

– Minua ärsytti, kun hän hymyili. Se herätti minussa tietynlaisia tunteita, jotka olivat kiusallisia, puukottaja kertoi.

Syyttäjä jatkoi kysymällä uudelleen, oliko hymyily vai Jehovan todistajien esitteiden jakaminen syynä sille, että tämä valikoitui uhriksi.

– Molemmat, puukottaja vastasi.

Seuraavat uhrit valikoituivat hänen mukaansa siksi, että hän halusi heidän poistuvan paikalta.

Puukottaja kertoi myös uskoneensa, että hän kuolee poliisin ammuttua häntä.

– En olisi lopettanut, jos minua ei olisi ammuttu, hän sanoi.

”Tuntui, että joku sisälläni ohjaa minua”

Hän kertoi valinneensa neljännen uhrin, Hasan Alazawiin, koska tämä lähti puukottajan perään.

– Joka pitää itseään supersankarina, tulkoon. Hän on vihollinen.

Viime keskiviikkona syytetty poistettiin istunnon loppupuolella auditoriosta, kun hän hermostui Alazawiille, joka luonnehti istunnossa tämän käytöstä toistuvasti pelkurimaiseksi.

Hän sanoi kokeneensa, että hyökkäyksen aikana tuntui, kuin joku hänen sisällään ohjaisi häntä.

– En pystynyt hallitsemaan, hän sanoi.

Hän kertoi, että hän aikoi hyökätä myös poliisien kimppuun, kun näki poliisiauton.

– Minulla oli aikomus, kun poliisiauto kääntyy, se, että olen lähettyvillä ja hyökkään heitä päin. Mutta niin ei käynyt, kun auto kääntyi takaisin.

Puukotuksissa kuoli kaksi ja loukkaantui kahdeksan ihmistä viime elokuussa. Puukottajaa syytetään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä.

Puukottaja on tunnustanut tehneensä veriteot. Hänen puolustuksensa myöntää kaksi tappoa ja kahdeksan tapon yritystä mutta kiistää sekä murhat että lain tarkoittaman terroristisen tarkoituksen. Syytetty on kuitenkin itse ollut sitä mieltä, että hän oli torilla tekemässä terroritekoa.

Syytetyllä ei ole velvollisuutta pysyä totuudessa, kun häntä kuullaan oikeudessa.

STT