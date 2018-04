Oikeus kuuli joukkopuukottajan perään lähtenyttä – todisti poliisin ampuman laukauksen lähietäisyydeltä

Huuto oli ensimmäinen asia, johon torityöntekijä havahtui autossaan viime elokuun 18. päivänä Turun torin laidalla. Joukkopuukotuksen ensimmäinen uhri makasi maassa.

Hetken päästä torityöntekijä kertoi juosseensa joukkopuukottajan perässä, mitä ennen hän varoitti kojunsa muita työntekijöitä.

– Hyppäsin autosta pois ja huusin kavereille, että varokaa.

Sama todistaja kertoi, että hän pyrki etsimään kättä pidempää, ennen kuin lähti joukkopuukottajan perään. Kaikkia puukotustilanteita mies ei kunnolla nähnyt, mutta kuvaili tarkemmin joitain näistä.

– (Joukkopuukottaja) otti kiinni lastenrattaita työntäneestä naisesta ja puukotti tätä, mies kuvaili myöhemmin näkemiään tapahtumia torilla.

Lähietäisyydeltä takaa-ajaja todisti myös kiinni jäämistä edeltänyttä tilannetta, jossa puukottaja kävi kiinni vanhempaan naiseen.

– Se oli sen (vanhemman naisen) päällä, nosti kättä ja yritti puukottaa uudestaan, mies kuvaili tilannetta ennen poliisin ampumista.

Todistaja seurasi arvionsa mukaan noin 10 metrin etäisyydeltä, kun poliisi pysäytti tämän jälkeen puukottajan. Esitutkintakertomuksen ja myös oikeudessa kuultujen todistajien perusteella joukkopuukottajan perässä oli myös useita muita, joita on tarkoitus kuulla oikeudenkäynnin edetessä.

Syytetty Abderrahman Bouanane juoksi yhteensä 465 metriä Kauppatorilta Puutorille ja vahingoitti matkalla kuolettavasti kahta naista sekä haavoitti kuutta naista ja kahta auttamaan tullutta miestä.

Kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksesta tehdystä murhan yrityksestä syytetyn puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä.

Poliisille Bouanane kertoi, että oli mielestään tekemässä torilla terroritekoa. Puolustus on silti oikeudessa kiistänyt, että teot olisi tehty lain tarkoittamalla tavalla terroristisessa tarkoituksessa.

STT

