Oikeusasiamieheltä moitteita eduskunnalle vierailijalistojen hävittämisestä

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen moittii eduskunnan turvallisuusosastoa vierailijalistojen hävittämisestä.

Turvallisuusosasto ryhtyi viime vuonna hävittämään vierailijalistat jokaisen päivän päätteeksi. Sen jälkeen useat mediat ja päätoimittajien yhdistys kantelivat oikeusasiamiehelle muun muassa siitä, että jopa ennakkoon tehtyihin tietopyyntöihin vierailijalistoista oli vastattu, ettei tietoja ollut enää olemassa.

Oikeusasiamies korostaa, että päiväkohtaisia vierailijatietoja on oikeus pyytää joko hyvissä ajoin ennakkoon tai vielä saman päivänkin aikana. Oikeusasiamiehen mukaan kyseisiä tietoja ei myöskään saa hävittää ennen kuin kaikki pyynnöt on käsitelty.

– Jos viranomainen on harkintavaltansa puitteissa määritellyt julkisten tietojensa säilytysajan lyhyeksi, asiakirjahallinto ja asioiden käsittely tulee tästä huolimatta järjestää niin, että kyseisiä tietoja koskevat tietopyynnöt ovat tosiasiallisesti toteutettavissa, Jääskeläinen sanoi päätöksessään.

Jääskeläinen korosti myös, että julkisuuslaissa ei ole säännöstä, joka oikeuttaisi epäämään tietopyynnön toteuttamisen resurssisyiden takia.

– Siten asiakirjapyynnöstä ei voida kieltäytyä esimerkiksi sen johdosta, että aineiston julkisuuden tarkastamiseen kuluu suuri työmäärä, tai ettei pyyntöä ehditä toteuttaa ennen asiakirjojen ennalta määriteltyä hävittämisaikaa.

Oikeusasiamiehen mukaan turvallisuusosasto toimi virheellisesti myös vuonna 2016, kun se tuhosi vierailijalistoja, joiden julkisuudesta oli oikeudenkäynti kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkein hallinto-oikeus linjasi, että vierailijalistat ovat julkisia.

– Tiedon pyytäjällä on oikeus odottaa, että viranomainen ei vaaranna oikeutta muutoksenhakuun ja tee valitusta hyödyttömäksi hävittämällä valituksen kohteena olevia asiakirjoja kesken oikeudenkäynnin, Jääskeläinen sanoo.

