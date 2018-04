Oikeusministerin erityisavustaja Tapani Mäkinen luopuu työstään – syynä lahjus- ja virkarikosepäilyt, KRP aloittanut esitutkinnan

Oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) erityisavustaja Tapani Mäkinen (kok.) on irtisanoutunut työstään lahjus- ja virkarikosepäilyjen takia. Mäkinen kertoo asiasta Facebook-sivullaan.

– Olen tänään irtisanoutunut tehtävästäni ministerin erityisavustajana, koska tutkinnasta johtuen, en pysty täysipainoisesti hoitamaan työtehtävääni, hän sanoo päivityksessään.

STT:lle Mäkinen sanoo, ettei halua keskustella asiasta Facebook-päivitystään enempää tässä vaiheessa.

– Katsotaan nyt vaikka viikon, parin päästä, Mäkinen sanoi.

Mäkisen mukaan hänelle tuntematon henkilö on tehnyt hänestä rikosilmoituksen, jonka nojalla poliisi on aloittanut asiasta tutkinnan. Mäkinen kiistää syyllistyneensä tutkinnan kohteena oleviin tekoihin.

Hän kertoo luopuvansa myös luottamustehtävistään asian käsittelyn ajaksi.

Tutkinta liittyy Mäkisen mukaan alkuvuoden 2015 tapahtumiin, kun hän toimi Vantaan kaupungilla luottamustehtävässä. Mäkinen toimi Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajana vuosina 2009-2017. Nykyään hän toimii Vantaan kaupunginvaltuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana.

Keskusrikospoliisin rikostarkastaja Markku Ranta-aho kertoi STT:lle, että poliisi on aloittanut esitutkinnan Vantaan kunnallispolitiikkaan liittyvästä epäillystä korruptiotapauksesta. Hän ei kuitenkaan ota kantaa siihen, onko kyseessä Mäkiseen liittyvä asia.

Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

