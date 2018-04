Ojamäki laukoi Tapparan välittömästi johtoon

Tappara johtaa miesten jääkiekkoliigan viidettä finaalikamppailua maalein 1-0, kun Oulun ottelussa pelataan ensimmäistä erää.

Tappara kuritti Kärppiä alle puolentoista minuutin pelaamisen jälkeen, kun Niko Ojamäen kuti sujahti etuyläkulmaan.

Tapparalta on ottelusta sivussa Sebastian Repo, joka kärsii pelikieltoa. Kärppien riveistä on puolestaan poissa loukkaantunut Jani Hakanpää.

Suomen mestaruus on katkolla Kärpille. Oululaisjoukkue johtaa finaalisarjaa voitoin 3-1.

