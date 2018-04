Olli Rehn hakee Suomen Pankin pääjohtajaksi – FT: EKP:n uudeksi johtajaksi visioidaan Erkki Liikasta

Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Olli Rehn kertoo hakeneensa Suomen Pankin pääjohtajan tehtävää.

– Olen jättänyt hakemuksen Suomen Pankin pääjohtajan tehtävään, Rehn kirjoittaa sähköpostiviestissään STT:lle tiistaina.

– Motivaatio on korkealla jatkaa työtä kestävän kasvun ja talouden vakauden puolesta, Rehn lisää.

Suomen Pankin pääjohtajan paikka vapautuu Erkki Liikaselta, joka jättää sen heinäkuussa. 67-vuotiaasta Liikasesta tuli pankin pääjohtaja vuonna 2004.

Tällä hetkellä hänellä on menossa toinen seitsenvuotinen toimikausi pankin johdossa.

Johtaako Liikanen seuraavaksi Euroopan keskuspankkia?

Suomen Pankista lähdössä oleva Erkki Liikanen on noussut mahdolliseksi kompromissiehdokkaaksi Euroopan keskuspankin uuden pääjohtajan valinnassa, kirjoittaa brittilehti Financial Times tiistaina.

EKP:n italialaisen pääjohtajan Mario Draghin kausi päättyy vuoden 2019 marraskuussa. Draghi aloitti tehtävässä 2011.

Toisaalta Saksan keskuspankin johtajaa Jens Weidmannia on pidetty ennakkosuosikkina johtajan tehtävään.

Financial Timesin mukaan Liikasen mahdollisuuksia päästä asemaan parantaa se, että hän on siirtynyt tiukalta linjalta lähemmäksi keskilinjaa ja tukenut keskuspankin elvytystoimia. Sisäpiiriläisten mielestä Liikanen on myös paremmassa asemassa kuin Weidmann hoitaakseen kulttuurillista törmäystä pohjoisen ja eteläisen Euroopan välillä, brittilehti kertoo.

Muina mahdollisina ehdokkaina EKP:n johtajan tehtävään Financial Times mainitsee myös Olli Rehnin sekä Hollannin keskuspankin johtajan Klaas Knotin.

Liikanen ei kommentoi spekulaatioita EKP:n tulevasta johtajasta Financial Timesille.

– Olin pitkään aina liian nuori moneen tehtävään. Olisiko nyt tullut aika, että olen liian vanha? Ei, en aio sanoa mitään, annetaan olla, Liikanen sanoo FT:n haastattelussa.

