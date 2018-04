Olympiavoittaja Niskanen sivakoi 50 kilometrin Suomen mestariksi

Vuokatti Ski Team Kainuun Iivo Niskanen on voittanut miesten 50 kilometrin perinteisen hiihtotavan kisan Suomen mestaruuden Taivalkoskella.

Niskanen kukisti toiseksi sijoittuneen Pyhäjärven Pohdin Heikki Korpelan lähes kahdella minuutilla. Ski Team Mäenpään Ari Luusua oli kolmas.

Matkan olympiavoittaja Niskanen karkasi Taivalkosken väliaikalähtökilpailussa muilta jo ensimmäisellä kymmenellä kilometrillä.

– Kun hiihdin ensimmäisen kierroksen, katsoin että kulku riittää, kertoi Ylen haastattelussa Niskanen, joka hiihti osan matkasta neljänneksi sijoittuneen Riistaveden Urheilijoiden Perttu Hyvärisen kanssa.

Suomen mestaruus oli Niskaselle toinen 50 kilometrillä. Edellinen tuli kaksi vuotta sitten Kuusamon Rukalla.

Kausi on mennyt kutakuinkin suunnitelmien mukaan.

– Tavallaan tasavahva kausi. Puntti tutisee arvokisoissa vähän eri tavalla. Täällä ei ollut suurempaa stressiä, Niskanen sanoi.

Hän osallistuu ensi lauantaina pitkien matkojen kiertueeseen kuuluvaan Ylläs-Levin 70 kilometrin kilpailuun. Hiihtotapa on perinteinen.

– Näillä näkymin lähdetään tasatyönnöillä liikkeelle. Toivottavasti jaksaa siellä työntää, Niskanen aprikoi.

Pronssimitalisti Luusua oli varmistanut Suomen cupin kokonaiskilpailun voiton Taivalkoskella jo aiemmin.

Pärmäkoski voitti perinteisen 30 km

Krista Pärmäkoski voitti maastohiihdon 30 km perinteisen hiihtotavan SM-kisan Taivalkoskella. Kerttu Niskanen hiihti toiseksi ja Johanna Matintalo kolmanneksi.

Uransa päättävä Aino-Kaisa Saarinen oli neljäs. Saarinen tuli maaliin käsi kädessä Pärmäkosken ja Niskasen kanssa.

– Kivahan on aina voittaa, mutta oli kyllä raskas kisa. Hienoa oli päästä ylittämään Aikun kanssa maaliviiva. Hänellä on hieno ura takana, ja halusin osoittaa hänelle kunnianosoitusta, Pärmäkoski kertoi Yleisradion tv-haastattelussa.

Suomen mestaruus oli Pärmäkoskelle kahdeksas henkilökohtaisissa kisoissa.

– Nyt tuntuu siltä, että kaipaan kesälomaa. Kolme kiloa painavampana kuin olympialaisissa hiihto on raskaan tuntuista, Pärmäkoski sanoi.

Saarinen kuvasi tunnelmiaan helpottuneiksi ja iloisiksi.

– Oli iloinen yllätys tuo maalintulo tyttöjen kanssa, Saarinen kertoi.

Saarisen pitkä kilpaura päättyi tähän kisaan.

– Tosi iloinen, helpottunutkin ja väsynyt. Kiitollinen, että on saanut vetää kunnialla tämän kauden. Hymyssä suin saa jatkaa matkaa, Saarinen kertoi tuntemuksistaan.

STT

Kuvat: