Omistusasunto yhä ykkösvaihtoehto myös nuorille

Suomalaiset suosivat edelleen mieluiten omistusasumista, ilmenee pankkikonserni Nordean teettämästä kyselystä. Omistusasunto on myös nuorille mieluisin asumisvaihtoehto. Ensiasunnon ostajien keski-ikä on kuitenkin noussut viime vuosina. Pääkaupunkiseudulla ensiasunto ostetaan keskimäärin 30-vuotiaana.

Nordea arvioi, että yhä useampi päätyy todennäköisesti ostamaan ensiasunnokseen suoraan perheasunnon. Omistusasujien osuus yksiöissä ja kaksioissa on vähentynyt.

– Yksiöiden hintakehitys on irronnut muiden asuntojen hinnoista, ja entistä suurempi osa yksiöistä päätyykin sijoittajien käsiin, sanoo Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen tiedotteessa.

Kehitys voi lisätä asumisen riskejä, sillä jos ensiasunnoksi ostetaan suoraan isompi perheasunto, on myös tarvittava laina paljon suurempi. Joka neljäs asuntovelallinen ilmoittaa, ettei ole varautunut korkojen nousuun mitenkään. Joka kahdeksas taas arvioi, ettei selviytyisi asuntolainansa hoitokuluista, jos korot nousisivat viiteen prosenttiin. Keskimääräistä isomman asuntolainan omaavat ovat varautuneet korkojen nousuun muita yleisemmin.

Työikäiset näkivät kyselyssä suurimpana asumisen riskinä työttömäksi jäämisen, kun taas vanhemmilla ikäluokilla suurin riski oli vakava sairastuminen.

– Vaikka julkinen huomio asumisen riskien suhteen keskittyy paljon asuntojen hintoihin ja korkoihin, löytyvät suuremmat riskit monesti lähempää arkea. Esimerkiksi asuntolainan kohdalla työttömyys on maksukyvylle monesti paljon suurempi isku kuin korkojen nousu, Kärkkäinen sanoo.

Liki neljäkymmentä prosenttia 18-25-vuotiaista nuorista, jotka haluaisivat tulevaisuudessa asua omistusasunnossa, kertoo kyselyssä säästävänsä jo ensiasuntoa varten.

YouGov-tutkimusyhtiön tekemään kyselyyn vastasi maaliskuussa netissä yli tuhat suomalaista.

STT

Kuvat: