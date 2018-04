Oppositio haukkui kasvupalvelulain sekavaksi ja huonosti valmistelluksi – ”Rauniot tulevat savuamaan teidän jäljiltänne”

Yksityisten yritysten mahdollisesti kasvava rooli työvoimapalveluissa huoletti eduskuntaa, kun se tänään pääsi keskustelemaan maakuntauudistukseen liittyvästä kasvupalvelulaista. Yksityiset yritykset selviävät hyvin helposti työllistyvien työllistämisestä, mutta heikoimmin työllistyvien auttamiseen niillä ei ole riittävää osaamista. Kermankuorinta on riski myös hallituspuolue kokoomuksen kansanedustajan Arto Satosen mielestä.

– Riski, että kermankuorintaa tulee niihin palveluihin, joissa kohderyhmänä ovat heikoiten työllistyvät, on aito huoli, Satonen sanoi.

– Minunkin mielestäni kannattaa vielä valiokunnassa tarkastella sitä, onko viisasta, että pitkäaikaistyöttömät ja nuoret, jotka ovat käytännössä ilman työkokemusta, ovat myös tässä samassa, vai pitäisikö ne eriyttää, hän yhtyi opposition kritiikkiin.

Nyt käsiteltävänä oleva laki siirtäisi nykyisin ely-keskusten ja te-toimistojen tarjoamat työvoima- ja yrityspalvelut maakuntien vastuulle ja yhdistäisi ne kasvupalveluiksi. Poikkeuksena on Uudenmaan erillisratkaisu, jossa kasvupalveluiden järjestämisvastuu olisi pääkaupunkiseudun kuntien muodostamalla kuntayhtymällä.

Palvelut voivat jatkossa olla myös markkinavetoisemmin tuotettuja. Hallitus painottaa, että maakunnat itse päättävät, miten palvelut järjestävät. Toimijoina on julkista, yksityistä ja kolmatta sektoria.

Lain käsittely siirrettiin viime viikolta tähän päivään vastuuministereiden kehysriihikiireiden vuoksi. Myös tänään käsittely keskeytettiin ja jatko siirrettiin muiden asioiden tieltä myöhempään iltaan.

”Ei tässä mitään olla yksityistämässä”

Oppositio siirtäisi mielellään koko sekavana pitämänsä lakiesityksen käsittelyn siihen vaiheeseen, kun esimerkiksi kasvupalveluiden rahoituksesta tiedetään enemmän.

Kaikkia oppositiopuolueita vaikuttaa askarruttavan markkinaehtoisuuden lisäksi se, ettei kasvupalveluihin ole tulossa korvamerkittyä rahaa, vaan maakunta itse päättää kohdentumisen. Vaarana on, että esimerkiksi kallis sosiaali- ja terveydenhuolto ahmaisee leijonanosan nykyisin työllisyyspalveluihin käytetyistä rahoista.

Tilanne olisi opposition mielestä toinen, jos maakunnilla olisi verotusoikeus, jolla tilkitä kassaa.

SDP:n Eero Heinäluoma äityi maalaamaan synkimpiä tulevaisuudenkuvia mielestään huonosti valmistellusta laista.

– Ministeri Lindström, te jäätte historiaan henkilönä, joka lopetti valtion työvoimapalvelut ja siirsi ne tähän yrityskenttään, jonka toiminnasta kukaan ei tiedä. Lopputuloksena ovat rauniot, ja ne tulevat savuamaan tiedän jäljiltänne, Heinäluoma lausui.

Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kiisti, että hallitus olisi uudistuksella yksityistämisen asialla.

– Ei tässä olla mitään yksityistämässä. Tässä tulee mahdollisuus yksityisiin palveluihin, ei olla yksityistämässä. Minun mielestäni tämä oppositiosta tuleva argumentointi, että kaikki yksityistetään, on aika tahditonta suorastaan, Lintilä paheksui.

STT

