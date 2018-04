Orban julisti puolueensa voittaneen vaalit

Unkarin pääministeri Viktor Orban on julistanut Fidesz-puolueensa voittaneen parlamenttivaalit, kertoo Guardian. Orban puhui puolueensa päämajalla.

Äärioikeistolaisen Jobbik-puolueen johtaja Gabor Vona on puolestaan ilmoittanut eroavansa, Guardian kertoo. Samalla hän myönsi Orbanin Fidesz-puolueen voittaneen vaalit. Vona oli luvannut astua syrjään, jos puolue häviää vaalit.

Kun äänistä oli laskettu noin 70 prosenttia, oli Orbanin Fidesz ja puolueen kanssa koalition muodostava kristillisdemokraattinen kansanpuolue saamassa virallisten vaalisivujen mukaan 134 paikkaa parlamentissa. Unkarin parlamentti on 199-paikkainen.

Orban hoitanut pääministerin pestiä vuodesta 2010

EU:hun kriittisesti suhtautuva ja maahanmuuttoa sekä islamia kiihkeästi vastustava Orban on ollut pääministerinä yhtäjaksoisesti vuodesta 2010.

Orban on ollut napit vastakkain EU:n kanssa muun muassa maahanmuuttokantojensa takia. Alkuvuonna maan tilaa käsittelevässä puheessa hän varoitti unkarilaisia Euroopasta, jonka muslimit ovat valloittaneet.

– Euroopan ylle kerääntyy synkkiä pilviä maahanmuuton takia. Valtiot lakkaavat olemasta, länsi luhistuu eikä Eurooppa edes ymmärrä, että se on valloitettu, Orban sanoi tuolloin.

Orbanin Unkari kuuluu samaan Brysselin valtaa vastustavaan rintamaan Puolan ja Tshekin kanssa.

https://www.theguardian.com/world/live/2018/apr/08/hungary-election-victor-orban-expected-to-win-third-term-live-updates

STT

Kuvat: