Örön matkailuyrittäjällä on vakavia talousvaikeuksia

Örön saaren matkailutoiminnasta vastaavalla Skärgårdskompanietilla on vakavia talousvaikeuksia. Saarta isännöivä Metsähallitus kertoo laittaneensa perintään vuokralaiseltaan ”huomattavia summia”, ja Suomen Asiakastieto Oy:n mukaan yrityksellä on maksuhäiriömerkintöjä lähes 100 000 euron edestä.

Viime vuonna Saaristomeren kansallispuistoon kuuluvalla Örön saarella vieraili 32 000 matkailijaa tehden Örösta yhden kansallispuiston suosituimmista kohteista. Metsähallituksen mukaan Örö pysyy auki ongelmista huolimatta ja kaikki keinot aiotaan käyttää, jotta matkailutoiminta jatkuu tänäkin kesänä.

– Asian hoitaminen on jatkoa ajatellen meille kynnyskysymys. Metsähallitus edellyttää, että meidän tiloissamme toimivalla vuokralaisella on kaikki asiat kunnossa, Metsähallituksen rannikon luontopalveluiden aluejohtaja Henrik Jansson sanoo.

Jansson ei kerro, kuinka paljon yrittäjä on Metsähallitukselle velkaa. Janssonin mukaan ”huomattavan” velan määrä menee liikesalaisuuksien puolelle.

– On todella ikävä asia, että tämä on mennyt näin. Haluaisimme tietenkin, että asia saataisiin kuntoon ja toimintaa voitaisiin jatkaa nykyisellään. Pyrimme siihen, että asia selviää pian, Jansson sanoo.

Janssonin mukaan maksuongelmia on ollut jo pitkään ja niihin on yritetty saada ratkaisua.

Örön saari ei Janssonin mukaan ole missään tapauksessa kuitenkaan sulkeutumassa ongelmien takia.

– Saaren kiinnilaittaminen ei ole vaihtoehto, matkailu- ja satamatoiminta jatkuu tavalla tai toisella. Toimintaan voi tulla haasteita ja varaudumme kaikkiin vaihtoehtoihin. Prosessi on kesken, Jansson sanoo.

Salon Seudun Sanomien ei ole tavoittanut Skärgårdskompanietin ja Galonis Oy Ab:n toimitusjohtajaa Herrick Rambergiä eikä tämä ole vastannut SSS:n lukuisiin yhteydenottoyrityksiin.

