Orpo ei huolissaan kokoomuksen eripuraisuudesta sote-kysymyksessä – Myös Sipilä luottaa kokoomuksen rivien pitävyyteen

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo ei ole huolissaan puolueensa eripuraisuudesta sote-uudistuksessa.

Kaikki paikalla olleet kokoomuksen kaupunginvaltuutetut äänestivät sote- ja maakuntauudistuksen tyrmäävän lausunnon hyväksymisen puolesta Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa keskiviikkona. Lausunnon hyväksymisen puolesta äänesti myös valtuustossa istuva kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman.

Orpon mielestä Helsingin kaupunginvaltuusto tarkastelee sote- ja maakuntauudistusta väärästä näkökulmasta.

– Minusta tässä on väärä tulokulma. Ei ole erikseen helsinkiläisiä ja muita suomalaisia vaan vain suomalaisia, ja suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut pitää uudistaa. Niiden palvelujen uudistaminen on myös helsinkiläisten etu, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa.

Orpo uskoo, että kokoomuksen eduskuntaryhmä pysyy hallituksen sote-linjausten takana. Hänen mukaansa on normaalia, että kansanedustajat tarkastelevat lainsäädäntöprosessin aikana kriittisesti työn alla olevia lakiesityksiä.

– Luotan siihen, että kevään päätteeksi nämä tullaan meidän ryhmässämme hyväksymään, Orpo sanoi.

Orpo kertoo keskustelleensa Rydmanin kanssa sote-kysymyksestä. Orpon mukaan Rydman on sanonut tarkastelevansa asiaa eri näkökulmista kansanedustajana ja kaupunginvaltuutettuna toimiessaan.

– Olen luottavainen, että tässä tehdään järkeviä ratkaisuja, Orpo sanoi.

Sipilä luottaa kokoomukseen

Myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.) uskoo, että hallituksen rivit pysyvät kasassa sote-uudistuksessa. Sipilä luottaa kokoomuksen pysyvän hallituksen yhteisten linjausten takana, vaikka puolueen kaupunginvaltuutetut äänestivätkin sote- ja maakuntauudistuksen tyrmäävän lausunnon hyväksymisen puolesta Helsingin kaupunginvaltuustossa keskiviikkona.

– Olemme tästä keskustelleet jatkuvasti (kokoomuksen puheenjohtajan) Petteri Orpon kanssa. Hän vakuuttaa, että tämän takana ollaan. Minä luotan häneen, että näin myös tapahtuu, Sipilä sanoi toimittajille eduskunnassa.

Sipilä ei halunnut kommentoida Helsingin kaupunginvaltuuston eilistä päätöstä eikä sitä, että kokoomuksen Rydman äänesti valtuustossa sote-uudistuksen vastaisesti.

– Valtuustossa jokainen tekee oman ratkaisunsa. Täällä eduskunnassa tehdään päätökset koko valtakunnan näkökulmasta. Uskon, että kansanedustajat kantavat vastuunsa loppuun saakka ja että sovitusta pidetään kiinni, Sipilä sanoi.

”Vapaavuori pahasti myöhässä”

Orpo kommentoi eduskunnassa myös Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) aiemmin tänä vuonna hallitukselle tekemää ehdotusta siitä, että pääkaupunkiseudusta ja Uudestamaasta tehtäisiin erilliset maakunnat. Vapaavuori kertoi ehdotuksestaan keskiviikkona Twitterissä.

Orpon mukaan Vapaavuoren esitystä käsiteltiin hallituksessa. Esitys tuli Orpon mukaan ”kovin, kovin myöhään”. Hän muistuttaa, että pääkaupunkiseudulle tarjottiin erillisratkaisumahdollisuutta jo yli vuosi sitten, mutta asiassa ei tuolloin päästy ratkaisuun.

– Tätä uudistusta on tehty kolme vuotta. Tässä vaiheessa tällainen olisi aiheuttanut erittäin suuria vaikeuksia toimeenpanon ja rakentamisen kanssa. Isoja kysymyksiä kuten Husin purkaminen tai jakaminen olisi tullut eteen. Päädyimme siihen, että emme hallituksena voi tätä edistää, Orpo sanoi.

Orpon mukaan Vapaavuoren esitys ei ollut pääkaupunkiseudun yhteinen esitys, vaan asiassa olisi pitänyt käynnistää neuvottelut myös muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa.

Orpon mukaan maakuntia koskeva lainsäädäntö pitää sisällään niin sanotun evoluutiolausekkeen, jolla maakuntien määrää voidaan myöhemmin muuttaa. Sen perusteella pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan erottamista erilleen voidaan Orpon mukaan tulevaisuudessa harkita, mutta tänä keväänä asiassa edetä.

Vehviläinen kummastelee kielenkäyttöä

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) kummasteli Helsingin kaupunginvaltuustossa käytettyä kovaa kieltä sote- ja maakuntauudistuksesta puhuttaessa.

– Onko some-maailma vienyt tällaisen kovan kielenkäytön myös tuonne reaalimaailmaan ja kaupunginvaltuuston kokoukseen, Vehviläinen ihmetteli eduskunnassa toimittajille.

Orpon lailla myös Vehviläinen piti Vapaavuoren esitystä pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan eriyttämisestä myöhäsyntyisenä. Hänen mukaansa pääkaupunkiseudun erillisratkaisusta puhuttiin jo vuonna 2015, mutta vuonna 2016 tehty ratkaisuesitys todettiin perustuslain vastaiseksi.

Vehviläisen mukaan näyttää siltä, että Vapaavuoren päämääränä on koko sote-uudistuksen kaataminen.

– Me hallituksessa ja eduskunnassa tarkastelemme asiaa koko maan näkökulmasta. Tässä tarvitaan kansallinen ratkaisu, Vehviläinen sanoi.

STT

Kuvat: