Orpo: Kehysriihessä tiukka talouslinja – Täsmätoimia kaikkein heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi

Hallitus saattaa päättää kehysriihessä esimerkiksi ylivelkaantuneiden aseman helpottamisesta tai muiden kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamisesta. Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan tämä on tavoitteena tiukasta taloudenpidosta huolimatta.

Orpo sanoo STT:n haastattelussa, että keinoja voi löytyä muun muassa professori Juho Saaren työryhmän raportista. Orpo nostaa esimerkkinä ylivelkaantuneiden aseman parantamisen.

Kyse on nimenomaan täsmätoimista. Orpo torppaa edelleen esimerkiksi etuuksien indeksijäädytysten peruuttamisen, josta julkisuudessa on esitetty vaateita.

Isoja rahoja ei riihessä ole jaossa. Orpon mukaan pelivara riihessä on kokonaisuutena vuositasolla kymmeniä miljoonia euroja, ja siihenkin liittyy uudelleenkohdennuksia.

Tiukasta taloudenpidosta pitää valtiovarainministerin mukaan pitää kiinni, sillä keskellä nousukautta Suomi velkaantuu edelleen. Orpon tavoitteena on, että valtion euromääräinen lisävelkaantuminen loppuisi vuonna 2020.

Orpon mielestä tärkeintä on huolehtia siitä, että talouskasvu on kestävällä pohjalla.

– Suurin riski talouskasvulle on, että yritykset eivät saa osaavaa työvoimaa, Orpo sanoo.

Panostuksia kehysriihessä onkin luvassa kohtaanto-ongelmien ratkomiseen eli siihen, miten työttömät ja työpaikat kohtaavat. Haussa on täsmätoimia, joilla työttömät voisivat nostaa ammattitaitoaan niin, että heillä on mahdollisuus työllistyä. Myös työssäolijoilla on tarpeita lisäkoulutukseen.

Hallitus kokoontuu kehysriiheen ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona.

Orpo: Kiky-kompesaatio myös ensi vuonna – 300 miljoonan potti

Kilpailukykysopimuksen jäljet ovat pitkät. Sopimuksessa palkansaajien eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja nostetaan ja työnantajien maksuja alennetaan. Myös ensi vuodelle on jyvitetty sopimuksessa maksumuutoksia, jotka tuntuvat palkansaajan tilipussissa. Pöydälle nousee taas kysymys, kompensoidaanko palkansaajille maksukorotuksia. Vaikka veroista ei päätetä vielä nyt kehysriihessä vaan vasta loppukesän budjettiriihessä, on Orpolla asiasta jo selvä linja. Kuten aiempina vuosinakin, niin kokoomus lähtee siitä, että kiky-kompensaatio pitää tehdä myös 2019.

– Luen hallitusohjelmaa, siinä todetaan että kenenkään ansiotulojen verotus ei kiristy. Lähden siitä, että teemme samanlaisen ratkaisun kuin viime vuonnakin. Kiky-kompensaatio pitää tehdä, Orpo sanoi.

Jotta tähän päästään, tarvitaan Orpon mukaan noin 300 miljoonan euron alennus ansiotuloverotukseen.

STT

