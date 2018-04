Otos palavasta venezuelalaisprotestoijasta toi palkinnon parhaasta lehtikuvasta

Vuoden lehtikuvan palkinnon World Press Photo -kilpailussa on voittanut uutistoimisto AFP:n valokuvaajan Ronaldo Schemidtin otos. Voittokuva on otettu Venezuelassa Caracasissa protestien aikaan. Kuvassa tuleen syttynyt protestoija juoksee katuja pitkin kaasunaamari päässään.

Palkinto jaettiin Amsterdamissa Hollannissa.

World Press Photo -kilpailu on järjestetty vuodesta 1955 lähtien, ja se on nykyisin maailman arvostetuin ja suurin lehtikuvakilpailu.

STT