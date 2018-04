Ovetshkin maalasi kahdesti – Laine ei kasvattanut maalisaldoaan

Jääkiekon NHL:ssä maalipörssiä johtava Washingtonin Aleksandr Ovetshkin on kasvattanut jälleen maalieroa Winnipegin Patrik Laineeseen. Ovetshkin teki kaksi maalia ottelussa New Jerseytä vastaan. Hänen kauden maalisaldonsa on nyt 49.

Laine sen sijaan ei kasvattanut maalisaldoaan Chicagoa vastaan pelatussa ottelussa, joka päättyi Winnipegin 4-1-voittoon. Laine on tehnyt kaudella 44 maalia.

Washington voitti oman ottelunsa 5-3.

NHL:n runkosarja on loppumetreillä. Runkosarjan viimeinen ottelu pelataan varhain huomenna Suomen aikaa.

STT

Kuvat: