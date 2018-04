Pääsiäislomailijat kuuntelivat viranomaisia – liikenne pääväylillä tavallista vilkkaampaa

Liikenne pääväylillä on tänään tavallista sunnuntaita vilkkaampaa, kerrotaan Liikenneviraston Helsingin tieliikennekeskuksesta. Erityisesti Kolmos- ja Nelostiellä ajoneuvoja on alkuiltapäivästä asti ollut liikkeellä runsaasti, vaikka varsinaisia ruuhkia ei ole.

Monet viranomaiset ovat kannustaneet pääsiäislomailijoita palaamaan kotiin jo tänään, koska huomiselle on ennustettu erittäin hankalaa ajokeliä rankan lumisateen ja kovan tuulen takia. Tieliikennekeskuksen mukaan erityistarkkailussa huomenna ovat pääkaupunkiseudun sisääntuloväylät.

Huomenna matkantekoon syytä varata aikaa

Huomenna maanantaina etelään ja itään on luvassa runsaasti lunta. Ilmatieteen laitokselta arvioitiin iltapäivällä, että lunta sataa 10-15 senttiä ja paikoin jopa 20 senttiä.

Päivystävän meteorologin Helena Laakson mukaan eniten lunta on tulossa tällä tietoa Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen.

– Lumisade alkaa etelärannikolla varhain aamulla. Lunta tulee maanantaina voimakkaan tuulen kera, mikä tarkoittaa, että lumi voi kinostua, Laakso kertoo.

Liikenneviraston mukaan ajokeli muuttuu aamuyöstä alkaen erittäin huonoksi.

Myös eri alueiden pelastuslaitokset ovat jakaneet varoitusta muun muassa Twitterissä. Etelä-Karjalan pelastuslaitos muistuttaa, että autoilemaan kannattaa lähteä vain, jos on pakko. Jos liikenteeseen on lähdettävä, matkantekoon on syytä varata aikaa ja kärsivällisyyttä.

Lentoja peruttu ja myöhässä

Etelä-Suomeen huomiseksi ennustettu lumipyry vaikeuttaa myös lentoliikennettä. Lentoyhtiö Finnair kertoo peruvansa 19 edestakaista lentoa Helsinki-Vantaalla, ja lisäksi osaa lähtevistä lennoista on jo etukäteen myöhästytetty varttitunnista kahteen tuntiin.

Finavian mukaan lentojen määrää voidaan joutua rajoittamaan huonon näkyvyyden ja hankalien tuuliolosuhteiden vuoksi. Lisäksi kinostuva lumi haittaa koneiden lastausta ja purkua sekä kiitoteiden huoltoa.

– Talvitoiminta on täysvalmiudessa ja valmiina huolehtimaan lumenpoistosta, Finavia lupaa tiedotteessaan.

Finnair suosittelee matkustamaan vain käsimatkatavaroiden kanssa, sillä matkalaukkujen toimituksessa voi olla vaikeuksia.

Pyry hellittänee tiistaina

Huomenna päivällä sade yltää maan keskiosiin sekä iltapäivällä tai illalla Kainuuseen asti, Ilmatieteen laitos ennustaa. Sen sijaan länsirannikolla näytetään säästyvän suurimmilta sademääriltä.

– (Länsirannikolla) puhutaan muutamista senteistä lunta, ehkä viidestä sentistä, Laakso ennustaa.

Eteläisissä osissa maata sää alkaa poutaantua näillä näkymin tiistain vastaisena yönä. Vielä tiistaina lunta voi sadella 5-10 senttiä Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalla vyöhykkeellä.

