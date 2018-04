Päätöksensä pyörtänyt Mika Lehtimäki ottaa komennon huippu-urheiluyksikössä

Mika Lehtimäki on nimetty Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajaksi. Lehtimäki siirtyy tehtävään yksikön huippuvaiheen ohjelmajohtajan paikalta.

Lehtimäki aloittaa tehtävässään heinäkuun alussa, kun nykyisen johtajan Mika Kojonkosken pesti päättyy. Kojonkoski ilmoitti jo helmikuussa, ettei hae jatkokautta.

Lehtimäki ehti jo kertaalleen ilmoittaa vetäytyvänsä hausta, mutta muutti mieltään ja tuli valituksi.

– Olen viime viikkojen aikana saanut valtavan määrän yhteydenottoja urheilun ammattilaisilta. Kentän laaja tuki sekä Olympiakomitean johdon kanssa käydyt tarkentavat keskustelut vakuuttivat harkitsemaan uudelleen, Lehtimäki sanoi tiedotteessa.

Lehtimäen, 51, pesti on nelivuotinen. Tehtävään tuli 47 hakemusta.

– Mika Lehtimäen valintaa puolsi erityisesti hänen pitkä ja monipuolinen kokemuksensa työskentelystä huippu-urheilun eri tehtävissä, Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio totesi.

Pomopestejä ja valmennustehtäviä

Lehtimäki on koulutukseltaan liikuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta. Hän on aiemmin työskennellyt huippu-urheiluyksikössä huippuvaiheen ohjelmajohtajana ja lajiryhmävastaavana.

Lisäksi hänellä on pitkä valmennuskokemus yleisurheilusta. Lehtimäki on työskennellyt valmennustehtävissä myös jääkiekossa ja jalkapallossa sekä ollut televisiossa yleisurheilukommentaattorina.

– Kutsumukseni on auttaa suomalaisia yksilöurheilijoita, joukkueita ja valmentajia menestymään, hän sanoi.

STT

