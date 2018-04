Paavi vaatii loppua Syyrian verilöylylle

Paavi Franciscus vaati pääsiäispuheessaan loppua Syyrian sisällissodalle, jota hän luonnehti verilöylyksi. Katolisen kirkon johtaja piti perinteisen urbi et orbi (kaupungille ja maailmalle) -puheensa Vatikaanissa sunnuntaina.

– Vetoan poliittisten johtajien ja sotilasjohtajien omaantuntoon, jotta (Syyrian) verilöyly kyettäisiin saamaan loppumaan nopeasti, Franciscus sanoi.

Paavi myös korosti, että humanitäärinen apu on kyettävä saamaan perille Syyriassa sitä tarvitseville. Hänen mukaansa on niin ikään kyettävä luomaan elinkelpoiset olosuhteet takaisin koteihinsa palaaville pakolaisille.

Paavi peräänkuulutti pääsisäispuheessaan sovintoa koko Lähi-itään mainiten erikseen Jemenin konfliktin.

Tiukat turvatoimet

Maailman kriisipesäkkeistä paavi Franciscus nosti esille myös Korean niemimaan. Hän yllytti osapuolia keräämään ”vuoropuhelun hedelmiä”. Franciscus toivoi, että alkuun saadut keskustelut edistävät rauhaa ja harmoniaa Korean niemimaalla ja sen lähialueella.

Paavin pääsiäissunnuntain seremoniaa Pietarinkirkon aukiolla varjostivat tiukat turvatoimet. Pääsiäistapahtumaan saapuneet saivat jonottaa pitkään, kun heidän tavaransa tarkastettiin ja tulijat joutuivat kulkemaan metallinpaljastimien läpi.

Italian viranomaiset ovat olleet huolestuneita siitä, että osa maan noin 120 radikalisoituneesta jihadistista saattaa palata Syyriasta Italiaan siirtolaisten joukossa.

Viime viikolla Italiassa koettiin mittava pidätysaalto, ja sisäministeri Marco Minniti varoitti korkeasta terrori-iskun riskistä.

Ei tervehdystä suomeksi

Paavi Franciscus on poikennut urbi et orbi -puheessaan useista edeltäjistään siinä, että hän ei toivota lopuksi hyvää pääsiäistä useilla eri kielillä.

Esimerkiksi Franciscuksen edeltäjä Benedictus esitti pääsiäistervehdyksen muun muassa suomen kielellä.

Franciscus on uudistanut paavin pääsiäisen perinteitä myös esimerkiksi siten, että kiirastorstaisin hän on ottanut tavaksi pestä 12 vangin jalat. Heidän joukossaan on ollut myös naisia, eivätkä kaikki ole olleet kristittyjä.¨

STT

Kuvat: