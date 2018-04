Paha nyhjäistä

REIMA SUOMI. Maakuntauudistuksessa keskeiseksi nousseen sote-uudistuksen yksi päätavoite on kolmen miljardin euron säästäminen vuosina 2019–2029 sosiaali- ja terveysalan menoista.

Ihan niin kunnianhimoinen tavoite ei ole, kuin miltä pikaisesti sanottuna ja katsottuna näyttää: tarkoitus on leikata menojen kasvua tuolla määrällä. Menot tulevat joka tapauksessa kasvamaan.

Silti tavoite on kunnianhimoinen: Suomen terveydenhuollon menot ovat jo nyt varsin maltilliset. Bruttokansantuotteestamme 9,3 prosenttia menee terveydenhuollon menoihin, USA:ssa peräti 17,2 prosenttia. Monet EU-maat huitelevat yli 10 prosentin tasolla. Sosiaalitoimen menoja on vaikeampi hahmottaa, eikä niistä löydy selkeitä kansainvälisiä tilastoja.

Sari Sairaanhoitaja on ollut poliittisen päättäjien suosikki, mutta silti sairaanhoitajien palkat ovat Suomessa vain 60–70% monien länsimaiden tasosta. Säästämisen varaa tosiaan silti vielä on: useissa Itä-Euroopan maissa pärjätään hyvin alle 1 000 euron kuukausiansioilla.

Lääkäreidenkään palkat eivät mitenkään ole karanneet käsistä, vaan ovat hyvin maltillisia kansainvälisessä vertailussa. Nimellispalkka ja todelliset ansiot ovat tietenkin kaksi eri asiaa, esimerkiksi runsailla ylitöiden tekemisillä ja teettämisillä ja työvuorojen säätelyllä palkka- ja kustannustasoa voi paljonkin yksilötasolla muuttaa.

Yleinen mielipide lienee vahvasti sillä kannalla, että terveydenhuollon ammattihenkilöstön palkoista ei ole varaa viilata, sosiaalitoimen työntekijöistä nyt puhumattakaan.

Lääkkeiden hinnat Suomessa on pidetty kurissa viitehintajärjestelmän, geneerisen substituution (lääke vaihdetaan halvimpaan samaan vaihtoehtoon apteekissa), yksikanavajakelujärjestelmän ja viimeisimpänä sähköisen reseptin avulla. Sairaaloissa tehdään jatkuvasti ansiokasta työtä lääkehävikin pienentämiseksi. Paljon ei täältäkään löydy viilattavaa.

Suomessa maksetaan onneksi pääsääntöisesti vain hoidosta ja hoivasta. Hallintohimmelit ovat maltillisia. Meillä ei, kuten USA:ssa, päädytä jokaisesta hoitovirheestä heti käräjille. Vakuutusjärjestelmä terveyden ja hyvinvoinnin ympärillä on suhteellisen hyvin toimiva eikä syö kohtuutonta osaa kustannuksista tai aseta suuria vinoutuneita kannusteita eri toimijoille.

Hallinnosta on varmasti jonkin verran tinkimisen varaa. Esimerkiksi tietojärjestelmiin poltetaan usein mielettömiä summia rahaa ilman vastaavaa hyötyä. Kolmen miljardin säästöt täälläkin, edes kymmenen vuoden aikajänteellä, ovat utopiaa.

Jos jostain voisi tinkiä, ovat ne ehkä yksityisten terveydenhuollon ja varsinkin sosiaalialan toimijoiden voitot ja osingot. Poliittinen tuuli menee kuitenkin eri suuntaan: yksityisen sektorin osuutta halutaan kasvattaa, ja tokihan heillä sitten tulee olla oikeus voittoon.

Sote-uudistus tarvitaan. Vähemmän tärkeä ja jopa osin epäoleellinen osa on kustannusten karsiminen. Tärkeintä on se terveys- ja hyvinvointihyöty, joka toiminnalla saadaan.

Sen tehokkaaseen ja tasa-arvoiseen tuottamiseen on panostettava.

Kirjoittaja on tietojärjestelmätieteen professori.