Paimiossa esitellään täsmättyä kaistaviljelyä

Paimiossa järjestetään perjantaina 20. huhtikuuta Juuria ja kaistapäitä järkipellolla -tilaisuus, jossa kerrotaan muun muassa täsmätystä kaistaviljelystä.

Kaistaviljelyn ideana on kohdentaa viljelytoimenpiteet vain siihen kohtaan, jossa kasvi kasvaa. Nousiaisissa asuvan maanviljelijän Ilmari Hunsan mukaan kaistaviljely säästää aikaa ja polttoainetta. Myös maan rakenne pysyy parempana, eikä maa tiivisty turhaan.

Hunsa on hankkinut kaistamuokkaus- eli strip till -viljelyyn soveltuvan koneen, joka on toistaiseksi ainoa Suomessa. Hän on kylvänyt uudella laitteella syysviljaa yli 60 hehtaarille sekä muokannut syksyllä 12 hehtaaria peltoa sokerijuurikasta ja kevätrapsia varten.

Ilmari Hunsan kokoamaan kaistaviljely-monitoimikoneeseen voi tutustua Paimion kaupungintalon pihalla klo 17.30 lähtien.

Juuria ja kaistapäitä järkipellolla -tilaisuudessa puhuu muun muassa lapualainen viljelijä Jussi Talvitie, joka kertoo erilaisten syväjuuristen kasvien työtavoista.

Tilaisuus alkaa Paimion kaupungintalon Paimiosalissa kello 18 ja päättyy kello 21. Kaikille avoimen ja maksuttoman tilaisuuden järjestää Järki Pelto -hanke.