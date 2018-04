Päiväkotien henkilökunnan koulutusvaatimukset nousemassa

Päiväkotien hoidon laatua pyritään parantamaan nostamalla henkilökunnan koulutustasoa. Hallitus antoi tänään pitkään valmistellun esityksen uudeksi varhaiskasvatuslaiksi eduskunnalle.

Tulevaisuudessa päiväkodeissa vähintään kahdella kolmasosalla henkilökunnasta pitää olla korkeakoulututkinto. Nykyisin korkeakoulutettuja on oltava yksi kolmesta.

– Varhaiskasvatuksen laadun tärkeimpiä tekijöitä on henkilöstön osaaminen ja työnjako, sano opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

Huoleen käsiparien riittävyydestä pyritään vastaamaan tasa-arvoavustuksilla, jotka otetaan käyttöön ensi vuodesta alkaen. Niiden kautta alueilla, joissa esimerkiksi työttömyyttä ja vieraskielistä väestöä on enemmän, päiväkoteihin on mahdollista saada lisähenkilöstöä.

– Pystytään palkkaamaan lisähenkilöstöä, jolla voi olla erityisopetuksen tai esimerkiksi sosiaalipuolen osaamista.

Kiusaamisen ehkäisy kirjataan nyt ensi kertaa varhaiskasvatuslakiin. Lasta tulee lain mukaan suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä.

Uusi laki pyritään saamaan voimaan tänä syksynä.

STT

Kuvat: