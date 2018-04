Pakettiauto ajoi jalankulkijoiden joukkoon Torontossa – ajaja otettu kiinni

Torontossa Kanadassa noin kymmenen ihmistä on loukkaantunut pakettiauto ajettua jalankulkijoiden päälle, poliisi tiedottaa.

Paikalliset mediat uutisoivat neljästä kuolonuhrista, mutta poliisi ei ole vahvistanut tietoja. Sen sijaan poliisin mukaan noin kymmenen henkilöä on loukkaantunut.

Valkoinen pakettiauto pakeni paikalta mutta poliisi otti vähän sen jälkeen kiinni kuljettajan.

Poliisi ei tässä vaiheessa kerro hänen ikäänsä, sukupuoltaan tai mahdollista motiivia, muiden muassa BBC kirjoittaa. Poliisi ei myöskään ole kertonut toimiko kuljettaja tahallisesti vai ei.

Päälle ajo tapahtui myöhään illalla Suomen aikaa.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau on kommentoinut lyhyesti tapahtunutta.

– Kaikki, joita tapahtunut on koskettanut, ovat ajatuksissamme.

– Tulevien tuntien aikana saamme tietää enemmän tapahtuneesta.

Tapahtumapaikalla on runsaasti ambulansseja ja poliiseja.

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43873804

https://www.ctvnews.ca/canada/witness-van-struck-every-single-thing-on-toronto-sidewalk-1.3898118

STT