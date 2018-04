Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa talouskasvun kiihtyvän edelleen

Palkansaajien tutkimuslaitos PT syyttää, että Suomessa syntyi taantuman aikana kollektiivinen harha pelkästään Suomelle ominaisista rakenteellisista ongelmista.

– Esimerkiksi vielä kaksi vuotta sitten julkistetussa Nordean talousennusteessa Suomea luonnehdittiin toivottamaksi tapaukseksi, joka on kyvytön tekemään eurojäsenyyden edellyttämää, kustannuskilpailukykyä parantavaa sisäistä devalvaatiota, PT ruoskii talouskatsauksessaan.

Tutkimuslaitoksen mukaan Suomen teollisuuden yksikkötyökustannuksilla mitattu kustannuskilpailu koheni viime vuonna noin 4 prosenttiyksikköä. Tärkeimmissä kilpailijamaissa Ruotsissa ja Saksassa kilpailukyky parani vain vähän.

– Myös julkisen sektorin alijäämä on supistunut nopeasti kasvun käynnistyttyä, PT huomauttaa.

Laitos ei pidä perusturvan ja asumistuen indeksijäädytystä enää perusteltuna, vaan kehottaa palauttamaan korotukset. PT:n mukaan tämä on tehtävissä karsimalla kilpailua vääristäviä yritystukia.

– Nousukausi ja valtiontalouden ennakoitua nopeampi tasapainottuminen kohentuneen työllisyystilanteen myötä tekevät jäädytyksestä entistäkin kohtuuttomamman.

Talouskasvu kiihtyy

PT ennustaa, että Suomen talouskasvu kiihtyy tänä vuonna. Ennusteen mukaan bruttokansantuote nousee 3,1 prosenttiin viime vuoden 2,6 prosentista. Ensi vuonna bkt kohoaisi 2,7 prosenttia.

– On todennäköistä, että uhkaava kauppasota saadaan rajoitettua koskemaan vain yksittäisiä tavaraluokkia. Jos näin käy, kasvu jatkuu Suomessa tänä ja ensi vuonna vahvana, PT arvioi ennusteessaan.

PT:n mukaan hallituksen asettama tavoite työllisyysasteen nostamisesta 72 prosenttiin saavutetaan ensi vuonna, sillä työllisten määrä on kasvanut hämmentävää vauhtia. Sen sijaan työttömien määrä supistuu hitaasti.

STT

