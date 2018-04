Paluuliikenne alkaa jo hiljetä, keli aiheutti vain vähän onnettomuuksia

Pääsiäisen paluuliikenne on hiljenemässä, kerrotaan Liikenneviraston tieliikennekeskuksesta. Liikennemäärä on vastannut tavallista sunnuntaita.

Liikennepäivystäjän mukaan päivän mittaan on tapahtunut joitakin tieltä suistumisia. Sankka lumisade ei kuitenkaan ole aiheuttanut vakavia onnettomuuksia.

Ajokeli on ollut erittäin huono lumisateen ja voimakkaan tuulen takia suuressa osassa maata.

Viranomaiset neuvoivat lomailijoita palaamaan kotiin jo eilen tälle päivälle ennustetun lumipyryn vuoksi. Pääsiäisen paluuliikenne jakautui näin ollen kahdelle päivälle.

Lentoliikenne sujui yllättävän hyvin

Helsinki-Vantaan lentoasema välttyi lumimyrskyssä pahoilta häiriöiltä, kerrotaan Finavialta. Finavian mukaan lentoliikenteessä on iltapäivällä ollut noin vartin viivästyksiä päivän mittaan, koska liikennettä on jouduttu rajoittamaan huonon näkyvyyden vuoksi.

Nyt Finavia uskoo tilanteen olevan pääosin ohi, sillä satava lumi on nyt entistä märempää ja sulaa siksi nopeasti.

Finnair ilmoitti eilen peruvansa tältä päivältä 19 edestakaista lentoa ennustetun lumimyräkän vuoksi.

Lämpötilat nousussa

Ilmatieteen laitoksen mukaan ei ole mitenkään poikkeuksellista, että huhtikuun alkupuolella saadaan sankkojakin lumisateita.

– Suomen säähän kuuluvat tällaiset matalapaineet. Kevät ottaa välillä askeleen eteenpäin ja välillä taaksepäin, kertoo meteorologi Paavo Korpela.

Lumisadealueen viimeiset rippeet ovat vielä tiistaina Itä- ja Pohjois-Suomen päällä. Korpelan mukaan uudet lumet kuitenkin myös sulavat nopeasti, koska auringon säteily on päivisin jo varsin voimakasta. Loppuviikkoa kohden lämpötilat myös nousevat suuressa osassa maata selvästi plussan puolelle.

– Viikon puolivälissä ilmavirtaus käy etelästä, ja silloin on Etelä-Lappia myöten yli nollan asteen lämpötiloja. Etelässä voidaan päästä reilustikin yli viiden asteen.

Keskiviikkona lännestä saapuu seuraava sadealue, mutta etelässä sateet tulevat jo vetenä.

STT

Kuvat: