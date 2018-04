Pariisin iskuihin osallistunut sai 20 vuoden tuomio Belgiassa – odottaa seuraavaa oikeudenkäyntiä Ranskassa

Pariisin terrori-iskujen ainoa eloonjäänyt pääepäilty Salah Abdeslam tuomittiin 20 vuodeksi vankeuteen maanantaina. Belgialainen oikeusistuin totesi hänetsyylliseksi terroristiseen murhanyritykseen.

Tuomio tuli toissa vuoden tapahtumista Belgian Brysselissä, jossa kolme poliisia haavoittui luodeista yrittäessään ottaa kiinni Abdeslamia ja tämän rikoskumppania Sofian Ayaria. Tulitaistelussa ammuttiin kymmeniä laukauksia ja siinä kuoli toinen Abdeslamin rikoskumppaneista.

Yksi iskussa haavoittuneista poliiseista kärsii ampumisen seurauksena esimerkiksi epileptisistä kohtauksista sekä näkö- ja tasapaino-ongelmista.

Abdeslam pidätettiin kolme päivää myöhemmin lähellä perheensä kotia Brysselin maahanmuuttajalähiössä Molenbeekissä. Muutamia päiviä hänen kiinniottonsa jälkeen terroristit iskivät Brysselin lentokentällä ja metrossa surmaten 32 ihmistä. Abdeslamilla epäillään olleen yhteyksiä myös Brysselin iskujen tekijöihin.

Abdeslam ei halunnut olla paikalla oikeudenkäynnissä

28-vuotias Abdeslam on Belgiassa syntynyt Ranskan kansalainen, jolla on marokkolaiset juuret. Myös Tunisian kansalainen Ayari, 24, tuomittiin 20 vuodeksi vankilaan maanantain oikeudenkäynnissä. Eurooppaan Kreikan kautta syksyn 2015 pakolaiskriisin aikana saapunut Ayari on tällä hetkellä vankilassa Belgiassa.

Syyttäjät olivat vaatineet Abdeslamille 20 vuoden vankeusrangaistusta. Selvästi pidemmän tuomion hän saattaa saada Ranskassa Pariisin terrori-iskuista, joissa kuoli 130 ihmistä vuonna 2015. Abdeslamin tiedetään toimineen ainakin kuljettajana iskusarjassa. Hänen tiedetään myös kantaneen räjähdevyötä, joka ei syystä tai toisesta lauennut. Abdeslamin veli Brahim osallistui myös iskuun ja räjäytti itsensä.

Abdeslam ei ollut paikan päällä oikeudessa kun tuomio luettiin, sillä hän on kieltäytynyt osallistumasta istuntoihin ensimmäisen päivän jälkeen. Mies odottaa Pariisin iskujen oikeudenkäyntiä vankilassa Ranskassa. Oikeudenkäynnin päivämäärä ei ole vielä varmistunut.

Belgian oikeudenkäynnin ensimmäisenä päivänä Abdeslam luki muslimien uskontunnustuksen ja ilmoitti, ettei aio vastata kysymyksiin.

– En pelkää teitä, en pelkää liittolaisianne. Luotan Allahiin, minulla ei ole mitään lisättävää, Abdeslam sanoi.

Maanantaina oikeudessa luetun tuomiokirjelmän mukaan Abdeslam oli kirjoittanut äidilleen kirjeen, jossa hän sanoo toimineensa ”Allahin opastamana ja valitsemana” ja sen vuoksi ”taistelleensa kaikella voimallaan”.

STT

Kuvat: