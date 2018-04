Pariisin iskujen ainoa eloonjäänyt tekijä todettu syylliseksi terroristiseen murhayritykseen Belgiassa

Belgialainen oikeusistuin on todennut Pariisin terrori-iskujen ainoan eloonjääneen tekijän Salah Abdeslamin syylliseksi terroristiseen murhanyritykseen, kertoo BBC.

Abdeslamin tuomiota luetaan parhaillaan. Tuomio tulee toissa vuoden tapahtumista Belgiassa, kun Abdeslamin kiinniotossa haavoittui kolme poliisia.

Syyttäjät vaativat Abdeslamille 20 vuoden vankeusrangaistusta. Selvästi pidemmän tuomion hän saattaa saada Ranskassa Pariisin terrori-iskusta, jossa kuoli 130 ihmistä vuonna 2015.

Abdeslam onnistui Pariisin iskun jälkeen piilottelemaan neljä kuukautta. Hänet otettiin lopulta kiinni maaliskuussa 2016 Brysselin Molenbeek-lähiöstä.

Abdeslam syytti oikeudenkäynnin ensimmäisenä päivänä länsimaita muslimivastaisista ennakkoluuloista. Sen jälkeen hän kieltäytyi vastaamasta kysymyksiin tai osallistumasta muuten käsittelyyn.

Syytettynä Belgiassa on myös tunisialaistaustainen Sofien Ayari. Syyttäjät ovat vaatineet myös hänelle 20 vuoden vankeusrangaistusta.

Oikeustalon ympäristössä on erittäin tiukat turvatoimet. Abdeslam ei ole paikan päällä oikeudessa, sillä hän odottaa Pariisin iskun oikeudenkäyntiä vankilassa Ranskassa.

