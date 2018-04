Pärmäkoski sitkein Taivalkosken kolmellakympillä – Saarinen neljäntenä maaliin Pärmäkosken ja Niskasen saattamana

Krista Pärmäkoski voitti maastohiihdon 30 km perinteisen hiihtotavan SM-kisan Taivalkoskella. Kerttu Niskanen hiihti toiseksi ja Johanna Matintalo kolmanneksi.

Uransa päättävä Aino-Kaisa Saarinen oli neljäs. Saarinen tuli maaliin käsi kädessä Pärmäkosken ja Niskasen kanssa.

– Kivahan on aina voittaa, mutta oli kyllä raskas kisa. Hienoa oli päästä ylittämään Aikun kanssa maaliviiva. Hänellä on hieno ura takana, ja halusin osoittaa hänelle kunnianosoitusta, Pärmäkoski kertoi Yleisradion tv-haastattelussa.

Suomen mestaruus oli Pärmäkoskelle kahdeksas henkilökohtaisissa kisoissa.

– Nyt tuntuu siltä, että kaipaan kesälomaa. Kolme kiloa painavampana kuin olympialaisissa hiihto on raskaan tuntuista, Pärmäkoski sanoi.

Saarinen kuvasi tunnelmiaan helpottuneiksi ja iloisiksi.

– Oli iloinen yllätys tuo maalintulo tyttöjen kanssa, Saarinen kertoi.

Saarisen pitkä kilpaura päättyi tähän kisaan.

– Tosi iloinen, helpottunutkin ja väsynyt. Kiitollinen, että on saanut vetää kunnialla tämän kauden. Hymyssä suin saa jatkaa matkaa, Saarinen kertoi tuntemuksistaan.

STT

Kuvat: