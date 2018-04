Paula Tuovinen Taiteen edistämiskeskuksen johtajaksi

Taiteen edistämiskeskuksen uudeksi johtajaksi on nimitetty Paula Tuovinen. Kulttuuriministeri Sampo Terho (sin.) nimitti hänet viiden vuoden määräaikaisen tehtävään.

Tuovisen johtajakausi alkaa kesäkuun alussa.

Paula Tuovinen on toiminut Taideyliopiston vararehtorina vuodesta 2013. Sitä ennen hän oli Teatterikorkeakoulun rehtorina vuosina 2005-2012.

Taiteen edistämiskeskuksen johtaja on merkittävä vallankäyttäjä suomalaisessa taidepolitiikassa ja taiteen määrärahojen jaossa.

STT

Kuvat: