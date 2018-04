Pekka Rinne asettuu seuraavaksi Patrik Laineen tykin tielle

Pekka Rinne torjui 22 laukausta ja auttoi Nashville Predatorsin 5-0-voitolla Colorado Avanlanchesta NHL:n pudotuspelien toiselle kierrokselle, jossa suomalaismaalivahti kohtaa runkosarjan toiseksi parhaan maalintekijän. Ottelusarja meni Predatorsille voitoin 4-2.

Patrik Laine ja Winnipeg Jets odottavat Predatorsia toisella kierroksella.

– Mahtava peli, mahtava joukkuesuoritus. Emme antaneet heille mitään. Puolustuksen kannalta ja omasta näkövinkkelistäni tämä oli meiltä ottelusarjan paras peli, Rinne sanoi NHL:n nettisivuilla.

Voitto oli Rinteelle uran 40:s Stanley Cupin pudotuspeleissä. Hän nousi maalivahtien pudotuspelivoittojen maratontaulukossa Nikolai Khabibulinin ohi jakamaan 26. sijaa yhdessä Gump Worsleyn kanssa.

– Tiesimme jo ennen ottelua että sarjan katkaiseminen on aina vaikeaa. Mielestäni teimme mahtavaa työtä, Rinne jatkoi.

Avalanchen ykkösketju Gabriel Landeskog-Nathan MacKinnon-Mikko Rantanen sai aikaan vain viisi laukausta. Läpimurtokautensa runkosarjassa (29+55) pelannut Rantanen, 21, kirjautti kuudessa pudotuspeliottelussa neljä syöttöpistettä ja plus/miinussaldon -1.

– Uskon että tämä oli iso kokemus monille kavereille. Meillä on useita ensimmäistä vuottaan liigassa pelaavia miehiä ja tämä oli minulle vasta toinen vuosi, joten opettelen vasta monia asioita, erityisesti pudotuspeleissä. Ensi vuonna tavoitteena on päästä taas pudotuspeleihin ja se on kaikille helpompaa, koska tämä oli monille, myös minulle, ensimmäinen kerta pudotuspeleissä. Tiedämme mitä pitää tehdä, mutta ei nyt ei ole selityksiä. Hävisimme sarjan 2-4, Rantanen tiivisti.

Pittsburgh Penguins meni myös pudotuspelien toiselle kierrokselle kukistettuaan Philadelphia Flyersin ottelusarjan kuudennessa pelissä 8-5. Olli Määtälle kirjattiin syöttöpiste Pittsburghin neljänteen maaliin, jonka viimeisteli Jake Guentzel. Guentzel laukoi ottelussa yhteensä neljä maalia.

Pittsburgh kohtaa seuraavaksi joko Washington Capitalsin tai Columbus Blue Jacketsin.

