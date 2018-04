Pelisääntöjä elokuva-alalle

Elokuva-alalla paljastuneet häirintätapaukset ovat muuttamassa alan rahoitusta. Hallitus haluaa kitkeä epäasiallisuudet tekemällä tuotantotuet ehdollisiksi.

Uusi laki edellyttäisi, että tuotantoyhtiöt sitoutuvat noudattamaan lainsäädäntöä ja mahdollisia elokuvatuotannon hyviä käytäntöjä ennen kuin niille maksettaisiin tukia. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan tuotannossa pitää olla kaikkien tiedossa olevat menettelytavat, joilla häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu voidaan havaita ja ehkäistä.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.) ilmaisi Jussi-gaalassa maaliskuussa selvästi ainakin oman kantansa. Hänen oli määrä ojentaa yleisön suosikkielokuvan palkinto Tuntemattoman sotilaan ohjanneelle Aku Louhimiehelle.

Terho kieltäytyi tehtävästä, jotta ei päästy sanomaan, että hallitus hyväksyy ylilyönnit. Samana päivänä Terho kertoi asettavansa selvityshenkilön elokuva- ja kulttuurialalle. Hän teki elokuva-alan sisällä muhineesta ongelmasta valtion asian.

Nyt selvityshenkilö on nimetty. Työ- ja sosiaalioikeuden dosentin, varatuomari Jaana Paanetojan odotetaan tekevän ehdotuksia siitä, miten häirintää ehkäistään ja edistetään tasa-arvoa.

Terhon mukaan tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään mahdollisimman pian, kun selvitys valmistuu elokuussa.

Parannusehdotuksia tehdessä selviää toivottavasti myös, onko kaikki julkisuuteen tuotu tapahtunut kerrotulla tavalla ja paljonko on sellaista arveluttavaa toimintaa, josta ei vielä ole puhuttu.

Näyttelijäliiton mukaan elokuva-alan sopimus- ja toimintakulttuuri mahdollistavat väärinkäytökset. Tutkintaa tarvitaan, jotta saadaan selville, kuinka laajasti kyse on varsinaisista työsuojelu- ja työehtosopimusrikkomuksista.

Ihmisten on alasta riippumatta saatava työskennellä ilman häirintää. Parin miehen huonon käytöksen takia ei tarvitsisi laittaa selvityshenkilöä töihin. Kyse on laajemmasta ilmiöstä.

Lain ja hyvien tapojen noudattamisen kytkeminen tuotantotukiin korjannee alan käytäntöjä. Kaiken keskellä pitää muistaa, että kyse on luovasta työstä. Velvoitteilla ja valvonnalla ei saa puuttua taiteellisiin sisältöihin.