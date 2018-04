Pelkkiä voittajia

Mikä on parasta Salossa juuri nyt? Salohallin katsomossa viihtyvien on helppo vastata: koripallo.

Vilppaan edustusjoukkue voitti runkosarjan ja selvitti puolivälierät. Parhaillaan on käynnissä Vilppaan ja Helsinki Seagullsin välieräottelusarja.

Lähiviikkoina Salossa on tarjolla Suomen parasta koripalloa ja hikisiä minuutteja myös katsomossa. Urheilun tasoa voi mitata myös sillä, kuinka paljon tunteita se herättää – ja niitä Vilpas onnistuu herättämään fanikatsomon lisäksi ihan tavallisilla istumapaikoilla ja kotisohvilla.

Vilppaan menestykseen on totuttu nopeasti. On kuitenkin hyvä muistaa, että vielä hetki sitten kaikki oli toisin.

Alle kymmenen vuotta sitten Vilpas oli joukkue, joka pyristeli tiensä takaisin korkeimmalle sarjatasolle. Samaan aikaan Vilppaan nousun kanssa maailmantalous sakkasi, Salon matkapuhelinala ajautui alasajon kierteeseen, ja kukkaron nyörit vedettiin kireälle.

Ajatus liigamenestyksestä kyti varmasti seurajohdon mielessä, mutta käytännön työ vaati sinnikkyyttä vaikeissa olosuhteissa. Se, mikä tuntuu nyt kotiyleisön mielestä miltei itsestään selvältä suoritustasolta, oli tuolloin ja on edelleen kaikkea muuta kuin itsestään selvää.

Tänä päivänä Vilpas on joukkue, jonka pelillinen ja taloudellinen menestys tuottavat hyvää laajalla säteellä.

Joukkue työllistää ison joukon pelaajia ja taustajoukkoja, järjestää koripallokauden aikana viikosta toiseen Salon suosituimman yleisötapahtuman, tarjoaa kaupunkilaisille ylpeyden aiheen, laittaa tuhansia nakkisämpyläeuroja kiertoon.

Puhumattakaan siitä, miten pienet seuraavat perässä. Yli 500 pelaajan Vilpas on noussut tällä kaudella Suomen neljänneksi suurimmaksi koripalloseuraksi. Lasten liikuttamisen arvoa on vaikea yliarvioida.

Idoleilla on merkitystä. Kun edustusjoukkueen pelaajat järjestivät helmikuussa treenit koripallojunioreille, Vilppaan junioripäällikkö Ville-Matti Nummila tiivisti tunnelman Salon Seudun Sanomien haastattelussa: ”Eihän tässä touhussa ole kuin voittajia.”