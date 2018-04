Perhekoko pienentynyt Suomessa

Salolaisessa Perttulan perheessä keskivertoluvut eivät päde. Kun Suomessa ensisynnyttäjien ikä on vain kasvanut, Hilpi Perttula sai esikoisensa 19-vuotiaana, ja kuopuksen hän synnytti ollessaan 26-vuotias. Tuolloin ensisynnyttäjien keski-ikä oli noussut jo yli 28 vuoteen.

Hilpi ja Samuli Perttulan perheessä on yhteensä neljä lasta, joten se katsotaan nykyään suurperheeksi.

Perhekoko on pienentynyt Suomessa, ja lapsia syntyy yhä vähemmän. Sama trendi näkyy Salossa, jossa esimerkiksi vuonna 2010 syntyi vielä yli 600 lasta, mutta viime vuonna enää lähes puolet tästä eli reilut 300 lasta.

Salossa lapsilukuun on vaikuttanut myös poismuutto.

Lastensaannin viivästyminen ja perhekoon pienentyminen eivät ole vain suomalaisten erityispiirteitä. Saksassa tutkijana toimiva Jessica Nisén sanoo, että lasten saannin viivästyminen on pitkän ajan trendi Euroopassa. Hänen mukaansa viimeisimmän laman on arvioitu vaikuttaneen negatiivisesti lasten saantiin useissa Euroopan maissa.

