Perjantaina Lapissa vaarallinen ajokeli, etelään saapuu uusia sateita

Yön aikana pohjoiseen liikkuva sadealue tekee perjantain ajokelistä vaarallisen suuressa osassa Lappia. Ajokeli on erittäin huono Etelä-Lapissa ja Keski-Lapissa. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Jesse Heikkilän mukaan sadetta tulee aamuyöstä lähtien ja suurin piirtein Oulun pohjoispuolella sade tulee enimmäkseen lumena tai räntänä. Iltapäivällä sateet ovat liikkuneet Lapin pohjoisosiin ja etelämpänä on poutaisempaa, vaikka kuurosateita voi tulla.

Etelään saapuu lounaasta uusi sadealue. Sade tulee todennäköisesti vetenä. Luoteistuuli voimistuu koviksikin puuskiksi ja kylmän tuulen vuoksi länsirannikolla sade voi tulla myös lumena tai räntänä.

Iltapäivällä lämpötila on etelärannikolta Keski-Lappiin saakka nollan ja viiden lämpöasteen välillä. Lännessä on itäosia pari astetta viileämpää.

STT

