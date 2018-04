Perussuomalaiset otti sinisiä suoremman kannan – haluaa siirtää maakuntavaalit kevääseen

Perussuomalaisten puoluehallitus haluaa siirtää maakuntavaalit ensi vuoden eduskuntavaalien yhteyteen. Oppositiopuolue katsoo, ettei eduskunta kykene käsittelemään uudistukseen liittyviä sote-lakeja riittävän huolellisesti, jotta vaalit voitaisiin pitää aiotussa aikataulussa syksyllä.

Sote-uudistusta ollaan näillä näkymin viemässä eduskunnassa läpi erittäin niukalla enemmistöllä. Perussuomalaisten mielestä näin merkittävässä uudistuksessa pitäisi tavoitella suurempaa konsensusta. Lisäksi puoluehallitus katsoo, että ongelmia ja korjaustarpeita on niin paljon, ettei kaikkia millään ehditä ratkaista.

Hallituspuolue sinisten puoluesihteeri, kansanedustaja Matti Torvinen sanoi aiemmin viikolla, että maakuntavaalien siirtämistä ensi kevääseen on harkittava vakavasti.

Maakuntavaalit on nykyisen tavoiteaikataulun mukaan tarkoitus pitää lokakuun lopussa. Eduskuntavaalit ovat ensi vuoden huhtikuussa.

STT

