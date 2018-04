Pikkuleijonat jyräsi välieriin ja jahtaa neljättä peräkkäistä loppuottelua – välierässä vastassa on luisteluvoimainen Ruotsi

Suomen alle 18-vuotiaiden poikien jääkiekkomaajoukkue jatkaa edellisten ikäluokkien viitoittamaa menestyspolkua alle 18-vuotiaiden MM-kilpailuissa. Pikkuleijonat kukisti Venäjän Tsheljabinskissä pelatussa puolivälieräottelussa Valko-Venäjän 5-2 (3-0, 2-1, 0-1) ja kohtaa lauantaina välierässä Ruotsin.

Kolmena edellisenä keväänä Suomi on edennyt alle 18-vuotiaiden MM-kilpailujen loppuotteluun. Kirkkaimpana saavutuksena on vuoden 2016 MM-kulta.

Suomi esitti tehokasta hyökkäyspeliään ensimmäisessä erässä, mutta loppulukemat jäivät maltillisiksi.

– Tämä oli erittäin kova MM-puolivälierä. Vastassa oli kovaa taisteleva joukkue. Ensimmäinen erä oli loistava, mutta toiseen ja kolmanteen kaveri nosti tempoa. Vastustaja pisti jo alkusarjassa Ruotsin ahtaalle ja voitti Sveitsin, ensimmäistä kauttaan Pikkuleijonien päävalmentajana toimiva Tommi Niemelä summasi.

Välierävastustaja Ruotsista Suomella on tältä kaudelta hyviä kokemuksia, kun marraskuussa ja helmikuussa Pikkuleijonat otti maaotteluvoitot.

– Kyseessä on luisteluvoimainen joukkue. Olemme pelanneet paljon heitä vastaan vuosien aikana, ja tällä kaudella olemme pärjänneet, Niemelä jatkoi.

Reilusti onnistumisia

Suomen maaliero viiden MM-ottelun jälkeen on 26-10. Niklas Nordgren keikkuu turnauksen maalipörssin kärjessä seitsemällä täysosumallaan.

Valko-Venäjää vastaan maalinteossa kunnostautuivat Nordgrenin lisäksi Leevi Aaltonen, Kaapo Kakko, Jesse Moilanen (1+1) ja Kim Nousiainen.Ville Petman nappasi kaksi syöttöpistettä.

– Nelosketjua myöten meiltä nähtiin hienoa hyökkäyspelaamista, Niemelä ruoti.

Nuorten jääkiekossa vauhti voittaa monesti järjen, ja puolustuspeli pääsee unohtumaan.

– Välierään ei tarvitse muuttaa mitään, mutta koko ajan pitää parantaa. Turnauksen tärkeimmissä otteluissa täytyy olla parhaassa vireessä.

Suomen ykkössentteri Jesperi Kotkaniemi loukkasi polvensa kolmannessa erässä ja jätti pelin kesken.

– Jatkaa pelaamista kuten ennenkin, päävalmentaja Niemelä kuittasi Kotkaniemen tilanteen.

