Pisteet kotiin

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa puhutaan integraatiosta, digitalisaatiosta ja kapitaatiosta. Kuulostaa pahalta, mutta niihinkin tepsii penisilliini.

Koko maailmaa seuraa henkeä pidätellen, miten Sipilä, Orpon ja Terhon SOT-hallituksen sote-uudistus onnistuu. Poliittisessa keskustelussa on nähty sekä irtopisteitä että kiehumispisteitä.

Kyllästymispistekin on jo ehkä saavutettu, mutta nyt ollaan siinä pisteessä, että kansalaisia aletaan pisteyttää.

Pisteytyksen perusteella määritellään, kuinka paljon sosiaali- ja terveyskeskus saa maakunnalta rahaa asiakkaasta eli potilaasta. Maakunta saa rahat valtiolta, joka kerää ne veroina kansalaisilta eli asiakkailta, joita pisteytetään.

Vielä ei ole varmaa, miten tietoja kerätään ja kuinka yksilöllisiä pisteytykset ovat. Aina voi kuitenkin arvailla. Koska ollaan luomassa uutta järjestelmää, lähdetään nollapisteestä kohti potilasta, joka on kaiken keskipisteenä.

Niin tervettä ihmistä ei olekaan, että hän saisi miinuspisteitä. Ja hoitoketjun päässä on aina kylmäpiste.

Ensiapupoliklinikalla hoidetaan akuutteja tapauksia, muun muassa onnettomuuksien ja tapaturmien uhreja. Kiireellisyys määritellään kipupisteillä.

Työikäisistä yhä useampi luokitellaan lihavaksi. Kauppojen ja laiva- ja lentoyhtiöiden bonuspisteiden lisäksi kerätään painopisteitä.

Vaikka puheet synnytystalkoista tai lisääntymisen isänmaallisuudesta ovat mauttomia, synnytyssairaaloissa ollaan kiinnostuneita polttopisteistä.

Koska sananlaskukin kertoo, mikä on vanhin voitehista, jokaiseen sote-keskukseen tulee vesipiste.

Sairaalasarjat ovat suosittua televisioviihdettä, mutta sote-uudistus tuo viihteellisyyden myös oikeille vastaanotoille.

– Mikähän minua mahtaa vaivata? kysyy potilas.

Ja lääkäri vastaa:

– Annan viiden pisteen vihjeen.

Sote-lain valinnanvapauden valmistelussa on väitetty, että kaiken maailman pörriäiset ohjeistivat neuvottelevia poliitikkoja. Sen verran kankeasti ja polveillen uudistus on edennyt, että kovin kummoisia tyylipisteitä siitä ei saa.

Pisteytykseenkin on todennäköisesti päädytty hyönteismaailman kautta koukaten. Mitä enemmän potilaalla on pisteitä, sitä arvokkaampi hän on. Suomalaisen pistepörssissä noteeratun pörriäisen yleisin asiakas on seitsenpistepirkko.