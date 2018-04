Pittsburgh, Tampa Bay ja Nashville voiton päässä jatkosta

Jääkiekon NHL:ssä Olli Määtän Pittsburgh on enää voiton päässä pudotuspelien jatkopaikasta voitettuaan Philadelphian 5-0. Pittsburgh johtaa ottelusarjaa 3-1.

Määttä syötti joukkueen viidennen maalin päätöserässä.

Pittsburghin Sidney Crosby teki ottelussa tehot 1+1. Pittsburghin mukaan Crosby on nyt seuran kaikkien aikojen paras pistemies pudotuspeleissä. Crosby on uransa aikana tehnyt NHL:n pudotuspeleissä kaikkiaan 173 tehopistettä eli 62 maalia ja 111 syöttöpistettä. Crosby ohitti seuran pudotuspelitilastoissa Mario Lemieux’n.

Sami Vatanen loukkaantui

New Jerseyn suomalaispuolustaja Sami Vatanen joutui jättämään Tampa Bayta vastaan pelatun pudotuspeliottelun kesken saadessaan kovan osuman Tampa Bayn Nikita Kutsherovilta avauserässä.

NHL.com-sivuston mukaan Vatanen jätti ottelun kesken ylävartalovamman takia. Hetkeksi jään pinnalle jäänyt Vatanen pystyi poistumaan pukukoppiin omin avuin.

Tampa Bay vei ottelun 3-1 ja johtaa ottelusarjaa nyt samoin luvuin.

Myös Pekka Rinteen Nashville on vain yhden voiton päässä pudotuspelien jatkopaikasta. Nashville kukisti Coloradon luvuin 3-2. Rinne torjui 31 kertaa.

STT

Kuvat: