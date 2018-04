Pittsburgh voiton päässä jatkosta – Sidney Crosby tehoili seuran historian parhaaksi pistemieheksi pudotuspeleissä

Jääkiekon NHL:ssä Olli Määtän Pittsburgh on enää voiton päässä pudotuspelien jatkopaikasta voitettuaan Philadelphian 5-0. Pittsburgh johtaa ottelusarjaa 3-1.

Määttä syötti joukkueen viidennen maalin päätöserässä.

Pittsburghin Sidney Crosby puolestaan teki ottelussa seurahistoriaa tehtyään ottelussa tehot 1+1. Pittsburghin mukaan Crosby on nyt seuran kaikkien aikojen paras pistemies pudotuspeleissä. Kaikkiaan Crosby on uransa aikana tehnyt NHL:n pudotuspeleissä 173 tehopistettä eli 62 maalia ja 111 syöttöpistettä. Crosby ohitti seuran pudotuspelitilastoissa Mario Lemieuxin.

