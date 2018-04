Pohjois-Korea sanoo keskeyttävänsä ydinkokeet ja mannertenväliset ballistiset ohjuslaukaisut

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on päättänyt sulkea ydinaseiden testausalueen maan pohjoisosassa. Asiasta kertoo Etelä-Korean uutistoimisto Yonhap, joka lainaa Pohjois-Korean valtiollista uutistoimisto KCNA:ta.

Kimin mukaan pohjoisosan ydinaseiden testausalue suljetaan osoitukseksi siitä, että maa on sitoutunut lopettamaan ydinkokeet.

Yonhapin lainaaman KCNA:n mukaan Pohjois-Korea myös laittaa ydinasekokeet ja ballistiset mannertenväliset ohjuslaukaisut jäihin 21. huhtikuuta eli tänään.

Päätöksestä kerrottiin Pohjois-Koreaa hallitsevan työväenpuolueen kokoontumisen jälkeen, BBC kertoo.

”Hyvä uutinen Pohjois-Korealle ja maailmalle”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuvaili ilmoitusta heti tuoreeltaan hyväksi uutiseksi sekä Pohjois-Korealle että maailmalle. Twitterissä asiaan kantaa ottanut Trump sanoi myös, että kyseessä on suuri edistysaskel. Lisäksi presidentti kertoi odottavansa huippukokousta. Puolestaan Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korean ydinasepäätös on merkittävää edistystä Korean niemimaan ydinaseriisunnassa.

Japani sen sijaan ei ollut tyytyväinen Pohjois-Korean lupauksiin. Puolustusministeri Itsunori Onodera sanoo, ettei Pohjois-Korea maininnut luopumista lyhyen kantaman ja keskimatkan ballististen ohjuksien laukaisuista. Ministeri varoittaa, että Japani jatkaa Pohjois-Korean painostamista.

Kim ja Moon tapaavat ensi viikolla

Etelä-Korea vahvisti aiemmin tällä viikolla neuvotelleensa Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean viranomaisten kanssa rauhansopimuksesta, joka muodollisesti päättäisi Korean sodan. Korean sota päättyi aselepoon vuonna 1953, mutta sotaa ei koskaan muodollisesti lopetettu.

Myös Yhdysvaltojen ja Kiinan pitää Koreiden ohella allekirjoittaa rauhansopimus, sillä Kiina ja Yhdysvallat solmivat aseleposopimuksen Pohjois-Korean kanssa. Etelä-Korea ei tuolloin suostunut allekirjoittamaan sopimusta.

Kiina taisteli sodassa Pohjois-Korean puolella ja Yhdysvallat Etelä-Korean puolella.

Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin mukaan rauhansopimuksen edellytys on, että Pohjois-Korea luopuu ydinaseistaan.

Pohjois-Korean johtaja Kim on puolestaan sanonut, että Pohjois-Korea voi luopua ydinaseistaan, jos sen turvallisuus taataan. Pohjois-Korea on ilmoittanut, että rauhansopimus ja Yhdysvaltojen suhteiden normalisointi voisivat olla asioita, jotka voisivat osaltaan auttaa turvallisuuden takaamisessa.

Moonin ja Kimin on määrä tavata toisensa ensi viikolla. Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välinen huippukokous on puolestaan määrä järjestää viimeisimmän tiedon mukaan toukokoon lopussa tai kesäkuun alussa.

