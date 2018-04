Pohjois-Korea valmis neuvottelemaan Korean niemimaan ydinaseista riisumisesta

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on valmis neuvottelemaan Yhdysvaltain kanssa Korean niemimaan riisumisesta ydinaseista. Pohjois-Korean viranomaiset ovat ilmoittaneet asiasta yhdysvaltalaiskollegoilleen ja Valkoinen talo on vahvistanut tiedon, kertoivat Wall Street Journal ja Washington Post.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Pohjois-Korean johto on itse esittänyt neuvotteluja asiasta suoraan Yhdysvalloille.

Kimin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on määrä tavata toukokuussa.

Etelä-Korea ilmoitti tyytyväisyytensä Pohjois-Korean haluun keskustella ydinaseriisunnasta.

– Emme ole suoranaisesti osapuoli, koska tämä (neuvottelu) käydään Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean välillä. Mutta jos tieto pitää paikkansa, suhtaudumme siihen myönteisesti, sanoi Etelä-Korean presidentin kanslian edustaja NamSang-kyu.

