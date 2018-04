Pohjois-Korean ilmoitus ydin- ja ohjuskokeiden keskeyttämisestä saa kiitosta

Pohjois-Korean ilmoitus ydin- ja ohjuskokeiden keskeyttämisestä kerää maailmalla kiitosta. Tuoreimpana kuoroon liittynyt EU:n ulkoministeri Federica Mogherini arvioi, että johtaja Kim Jong-unin ilmoitus osoittaa Pohjois-Korean kunnioittavan kansainvälisiä velvoitteitaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump reagoi ilmoitukseen tuoreeltaan Twitterissä ja sanoi sitä hyväksi uutiseksi sekä Pohjois-Korealle että maailmalle. Trump sanoi myös, että kyseessä on suuri edistysaskel.

Etelä-Korea katsoi, että Pohjois-Korean ydinasepäätös edistää merkittävästi Korean niemimaan ydinaseriisuntaa. Tyytyväinen on ollut myös Kiina, joka niin ikään arvelee päätöksen edistävän ydinaseriisuntaa.

Japanin suhtautuminen on ollut varauksellisempi. Puolustusministeri Itsunori Onodera huomautti, ettei Pohjois-Korea maininnut luopumista lyhyen kantaman ja keskimatkan ballististen ohjuksien laukaisuista.

Ydinaseiden testausalue suljetaan

Kim Jong-unin ilmoitus ydin- ja ohjuskokeiden keskeyttämisestä tuli tietoon yöllä Suomen aikaa. Asiasta raportoineen Pohjois-Korean uutistoimiston KCNA:n mukaan kokeet lopetetaan tästä päivästä alkaen. Samalla Kim lupasi, että ydinaseiden testausalue maan pohjoisosassa suljetaan.

Kimin lausunnoista ei kuitenkaan ilmene, että Pohjois-Korea luopuisi ydinaseistaan tai ohjuksistaan. Sen sijaan Kim sanoi, että ydinaseet ovat tae siitä, että pohjoiskorealaisten jälkeläiset voivat nauttia ”onnellisimmasta elämästä maailmassa”.

Kansainvälisen politiikan asiantuntijat ovatkin huomauttaneet, että vaikka Pohjois-Korean ilmoitus on lupaava, siinä on kuitenkin rajoitteensa.

– Se on tarpeellinen, mutta ei riittävä askel kohti sitä, että Pohjois-Korea palaisi takaisin ydinsulkusitoumuksiinsa, sanoi Daniel Pinkston yhdysvaltalaisesta Troyn yliopistosta.

Kimin kaudella ydinasettaan voimakkaasti kehittämään pyrkinyt Pohjois-Korea ei ole tehnyt ydinkokeita tai mannertenvälisiä ohjuskokeita marraskuun jälkeen.

Pohjustaa tapaamisia

Kimin on määrä tavata Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in vajaan viikon kuluttua. Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välinen huippukokous on puolestaan määrä järjestää viimeisimmän tiedon mukaan toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa.

Odotukset Koreoiden johtajien tapaamisen alla ovat korkealla. Maiden johtajat ovat tavanneet toisensa vain kahdesti aiemmin, vuosina 2000 ja 2007.

Eteläkorealainen Yonhap-uutistoimisto uutisoi eilen, että johtajien välille on avattu suora puhelinyhteys. Moonin kanslian mukaan kuuman linjan puhelin on asennettu Soulissa presidentin työpöydälle. Odotus on, että Moon ja Kim keskustelevat puhelimitse ennen tapaamistaan.

Etelä-Korea vahvisti aiemmin tällä viikolla neuvotelleensa Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean viranomaisten kanssa rauhansopimuksesta, joka muodollisesti päättäisi Korean sodan. Sota päättyi vuonna 1953 aselepoon.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/987463564305797126

STT

Kuvat: