Pohjois-Korean johtaja astuu ensi kerran Etelä-Korean maaperälle

Pohjois-Korean Kim Jong-unista tulee maansa ensimmäinen johtaja, joka astuu Etelä-Korean maaperälle sitten Korean sodan päättymisen vuonna 1953. Kim ja Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in tapaavat maiden aselepolinjalla perjantaina aamuyöllä Suomen aikaa.

Moon ottaa Kimin vastaan aselepolinjalla betoniesteiden luona sotilaallisin kunnianosoituksin, minkä jälkeen kaksikko siirtyy Rauhan taloon etelän puolelle. Tapaamiseen osallistuu myös Pohjois-Korean johtajan sisko Kim Yo-jong.

Keskustelujen lomassa Moon ja Kim istuttavat männyn rauhan ja hyvinvoinnin merkiksi aselepolinjalle, joka on symboloinut vastakkainasettelua ja jakoa yli 65 vuotta, sanoi Etelä-Korean presidentinkanslian edustaja Im Jong-seok.

Korean sota loppui vuonna 1953, mutta virallista rauhaa ei ole solmittu.

Koreoiden valtionpäämiesten huippukokouksia on tätä ennen järjestetty vasta kaksi kertaa. Pohjois-Korean edellinen hallitsija, Kimin isä Kim Jong-il tapasi vuosina 2000 ja 2007 Etelä-Korean silloiset presidentit Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa.

Perjantainen Koreoiden johtajien tapaaminen edeltää Kimin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin neuvotteluja.

Ydinaseet ja perheiden yhdistäminen esillä

Koreoiden johtajien neuvottelulistalla on muun muassa Pohjois-Korean ydinarsenaali. Viime vuonna maa teki kuudennen ydinräjäytyksen ja laukaisi ohjuksia, jotka voivat ulottua Yhdysvaltain mantereelle. Tämä aiheutti jännitteitä Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välille sekä henkilökohtaisia loukkauksia Trumpin ja Kimin välille.

Presidentti Moon käytti hyväkseen Etelä-Korean talviolympialaisia ja yritti toimia välittäjänä Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain välillä.

Etelä-Korean presidentinkanslian edustaja kuitenkin toppuutteli odotuksia ydinaseriisunnasta. Hän korosti, että tapaamisesta tulee hyvin vaikea.

Neuvottelupöydässä on esillä myös sodan jakamien perheiden yhdistäminen. Lisäksi Japanin pääministeri Shinzo Abe on pyytänyt Moonia nostamaan esille kysymyksen Pohjois-Korean agenttien sieppaamien japanilaisten kohtalosta.

